Anket: İngiltere'de etnik azınlıklar yüksek düzeyde "kurumsal ırkçılığa" maruz kalıyor - Son Dakika
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Anket: İngiltere'de etnik azınlıklar yüksek düzeyde "kurumsal ırkçılığa" maruz kalıyor

01.09.2022 16:52
Anket: İngiltere'de etnik azınlıklar yüksek düzeyde "kurumsal ırkçılığa" maruz kalıyor

İngiltere'de yapılan bir anket, ülkede siyahiler ve diğer etnik azınlıkların iş yerlerinde yüksek düzeyde ırkçılığa maruz kaldığını ve bu durumun çalışanları işten ayrılmaya zorladığını ortaya koydu.

İngiltere'de yapılan bir anket, ülkede siyahiler ve diğer etnik azınlıkların iş yerlerinde yüksek düzeyde ırkçılığa maruz kaldığını ve bu durumun çalışanları işten ayrılmaya zorladığını ortaya koydu.

İşçi Sendikası Kongresi (TUC), ülke genelinde ırkçılığın ulaştığı seviyeyi gözlemlemek amacıyla 1750 siyahi ve diğer etnik azınlıklardan çalışanla görüşerek anket hazırladı.

Araştırmaya göre, siyahi ve diğer etnik kökenlere sahip 5 işçiden 2'si, son beş yılda çalıştığı iş yerinde kurumsal ırkçılıkla karşı karşıya kaldı.

Ankete katılanların 4'te 1'inden fazlası ise alay, ırkçı şakalar, klişe ifadeler ve görünüşleri hakkında yapılan yorumlardan etkilendi.

Öte yandan, her 5 işçiden 1'i kendilerine yönelik veya yanlarında ırkçı sözler sarf edildiğini ve görünüşleri nedeniyle iş yerinde zorbalığa veya tacize uğradıklarını dile getirdi.

Katılımcıların yüzde 38'i, iş yerlerinde tacizin en yaygın failinin "iş arkadaşları" olduğuna işaret ederken, yüzde 17'si ise doğrudan "yönetici veya yetkiye sahip kişiler" olduğuna dikkati çekti.

Ayrıca, 13 çalışandan 1'i (yüzde 8) yaşadıkları ırkçılık nedeniyle işini bıraktı ve 3'te 1'inden fazlası (yüzde 35) en son yaşadığı ırkçı olayın kendilerini iş yerinde daha az güvende hissetmelerine neden olduğunu bildirdi.

Irkçı tacize uğrayanların büyük çoğunluğu işverenlerine bildirmiyor

TUC, yüz binlerce siyahi ve etnik azınlık çalışanın, iş yerinde ırkçı muamele, zorbalık ve ayrımcılık riski altında olabileceği konusunda uyardı ve tacize uğrayan kişilerin büyük çoğunluğunun bunu işverenlerine bildirmediğini açıkladı.

Ankette, bunun nedeninin, büyük ölçüde ciddiye alınmama korkusu veya iş arkadaşlarıyla çalışma ilişkilerini nasıl etkileyeceği konusunda yaşadıkları endişeler olduğuna dikkat çekildi.

-"2022'de ırkçılığın hala kimin işe alınacağını, işten çıkarılacağını belirlemesi utanç verici"

TUC Genel Sekreteri Frances O'Grady, ankete ilişkin değerlendirmesinde, "Bu rapor bir uyandırma çağrısı olmalı. Bakanların ve işverenlerin çalışanlarını korumaktan ve iş yerinde ırkçılığı önlemekten sorumlu olması için yasayı değiştirmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

O'Grady, anketin, İngiltere'de işçilerin karşılaştığı muazzam yapısal ve kurumsal ayrımcılığa ışık tuttuğunu belirterek,"2022'de ırkçılığın hala kimin işe alınacağını, eğitileceğini, terfi ettirileceğini ve kimin rütbesinin düşürülüp işten çıkarılacağını belirlemesi utanç verici." ifadesini kullandı.

Ülke genelinde 3,9 milyon siyahi ve diğer etnik azınlıklardan çalışanı bulunan TUC, yüz binlerce işçinin bildirilmeyen ayrımcılığa maruz kalabileceğini belirtti.

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Kaynak: AA

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