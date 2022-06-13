İngiltere'de yasa dışı olarak bulunan göçmen ve sığınmacıları Ruanda'ya göndermek için 14 Nisan'da iki ülke arasında Göç ve Ekonomik Kalkınma Ortaklığı anlaşması imzalanmıştı. Anlaşmaya insan hakları kuruluşları tepki göstermişti.

Kaynak: AA

Yargıtay, England, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İngiltere'de Yargıtay, sığınmacıları yarın Ruanda'ya götürecek ilk uçuşa onay verdi - Son Dakika

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