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İngiltere'de yaşanan benzin krizi sonrası Ulaştırma Bakanı'ndan vatandaşlara "İhtiyacınız kadar alın" çağrısı - Son Dakika

İngiltere'de yaşanan benzin krizi sonrası Ulaştırma Bakanı'ndan vatandaşlara "İhtiyacınız kadar alın" çağrısı

26.09.2021 16:52

Ulaşım tedariki sorunu sebebiyle İngiltere'de benzin krizi yaşanmakta. İstasyonlar önünde uzun kuyrukların oluştuğu ülkedeki görüntüler dünyaya yayıldı. Bu olay sonrası İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, herkese yetecek kadar benzin olduğunu ancak vatandaşların ihtiyaçlarından fazla benzin almamaları gerektiği çağrısı yaptı.

İngiltere'de son günlerde yaşanan benzin krizi nedeniyle çok sayıda İngiliz vatandaşı istasyonlara akın etti. İstasyonlardaki kalabalıklar da dünya basınında haber oldu. Bu görüntülerin ardından harekete geçen İngiliz yetkililer, art arda açıklamalar yapmaya başladı. İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, ülkede devam eden benzin krizi nedeniyle sürücülere "yalnızca gerektiğinde" benzin almaları çağrısında bulundu.

"BOL MİKTARDA YAKIT VAR"

Sürücülerin benzine aşırı talep göstermesi ve istasyonlarda uzun kuyruklar oluşturması üzerine İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps bugün yaptığı açıklamada, sürücüleri yalnızca gerektiğinde benzin almaları gerektiği konusunda uyararak, ülkede bol miktarda yakıt olduğunu söyledi. İnsanların normal zamanlarda yaptıkları gibi benzin almaya devam ettikleri takdirde uzun kuyruklar oluşmayacağını ve sıkıntı yaşanmayacağını ifade eden Shapps, "İyi haber şu ki, ülkede bol miktarda yakıt var. Kötü haber ise herkes ihtiyacı olmadığı halde almaya devam ederse kuyruklarımız olmaya devam edecek" diye konuştu.

GEÇİCİ GİRİŞ İZNİ VERECEKLER

İngiltere'de Karayolu Taşımacılığı Birliği'nin (RHA) tahmini rakamlarına göre ülkede 100 bin ağır vasıta sürücüsü açığı bulunuyor. Covid-19 pandemisi, Brexit, vergi sistemindeki değişiklikler, eğitim ücretleri gibi nedenlerle meydana gelen sürücü yetersizliğinin ardından bazı şirketler benzin istasyonlarını geçici olarak kapatma kararı aldı. Hükümet, yakıt tedarikindeki aksama nedeniyle akaryakıt istasyonları üzerindeki yoğunluğu hafifletmek için önlemler aldı. Şu ana kadar açıklanan önlemlere göre 5 bin yakıt tankeri ve gıda kamyonu sürücüsünün 24 Aralık'a kadar denizaşırı ülkelerden Birleşik Krallık'a girişine izin verilecek.

AĞIR VASITA SÜRÜCÜ EĞİTİMİ VERİLECEK

Aynı zamanda 5 bin kümes hayvancılığı işçisinin aynı şartlarla Birleşik Krallık'a girişine izin verilecek. Toplamda 4 bin kişi ücretsiz olarak ağır vasıta sürücüsü olmak üzere eğitilecek. Önümüzdeki üç ay içinde sürücü testi kapasitesini artırmak için Savunma Bakanlığı tarafından sürüş testi denetçileri sağlanacak.

BAŞKA ÜLKEDEN DE ÖRNEK VERDİLER

Ulaştırma Bakanı Shapps, sürücü eksikliği konusunda yaptığı açıklamada, sıkıntının yalnızca Birleşik Krallık'a özgü bir sorun olmadığını söyleyerek, Polonya'da da 123 bin sürücü sıkıntısı olduğuna dikkat çekti. Shapps, "Buna rağmen benzinin benzin istasyonlarına, yiyeceklerin marketlere ulaşmasını sağlamayı başardık" dedi.

İngiltere'de yaşanan benzin krizi sonrası Ulaştırma Bakanı'ndan vatandaşlara İhtiyacınız kadar alın çağrısı
İngiltere'de yaşanan benzin krizi sonrası Ulaştırma Bakanı'ndan vatandaşlara İhtiyacınız kadar alın çağrısı

Birleşik Krallık, England, Benzin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İngiltere'de yaşanan benzin krizi sonrası Ulaştırma Bakanı'ndan vatandaşlara 'İhtiyacınız kadar alın' çağrısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiltere'de yaşanan benzin krizi sonrası Ulaştırma Bakanı'ndan vatandaşlara "İhtiyacınız kadar alın" çağrısı - Son Dakika
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