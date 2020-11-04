İngiltere'de yaşayan anne, velayetini aldığı çocuğunu istiyor - Son Dakika

İngiltere'de yaşayan anne, velayetini aldığı çocuğunu istiyor

04.11.2020 13:07
İngiltere'de yaşayan anne, velayetini aldığı çocuğunu istiyor, System.String[]

İngiltere'de yaşayan anne, velayetini aldığı çocuğunu istiyorŞANLIURFA'da velayeti annesine verilen Şariban Yıldız (7), alınmaya gelindiğinde babasının akrabaları tarafından alınıp, kaçırıldı.

İngiltere'de yaşayan anne, velayetini aldığı çocuğunu istiyor

ŞANLIURFA'da velayeti annesine verilen Şariban Yıldız (7), alınmaya gelindiğinde babasının akrabaları tarafından alınıp, kaçırıldı. Kendisinin ve kızının çifte vatandaşlığı bulunan anne Zübeyde Akdeniz, " Türkiye'de çok zor durumdayım. Kızımı alıp İngiltere'ye dönmek istiyorum" dedi.Zübeyde Akdeniz İstanbul'da 10 yıl önce tanıştığı ve dini nikahlı eşi Halil Yıldız'dan dünyaya gelen kızı Şariban'ın velayetini mahkeme kararı ile aldı. İngiltere'de yaşayan Zübeyde Akdeniz, çocuğunu alabilmek için hem İngiltere'de hem de Türkiye'deki mahkemelere dava açıtı. Açılan davalarda çocuğun velayetinin anneye verilmesi kararı çıkmasına rağmen Zübeyde Akdeniz, kızını geri alamadı.ÇOCUK JANDARMAYA VERİLMEDİEkim ayında Zübeyde Akdeniz, mahkeme kararı ile jandarmaya başvurarak, kızının Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesine bağlı Yıldız Mahallesi'ndeki ilkokulda okuduğunu söyledi. Bunun üzerine jandarma ekipleri, Şariban'ı almak için mahalleye gitti. Okulda baba Halil Yıldız'ın yakınları olduğu öne sürülen kişiler, çocuğu kaçırdı. O anlar, cep telefonu kameralarına yansıdı. Yaşanan olay üzerine anne Zübeyde Akdeniz, adli makamlar ile İngiltere Başkonsolosluğu'na başvurarak, hayatından endişe ettiği kızının bulunmasını talep etti.BAŞIMA SİLAH DAYADIKızının elinden alındığını ve birlikte olduğu Halil Yıldız'ın başına silah dayadığını öne süren Zübeyde Akdeniz, "Halil Yıldız ile 2011 yılında İstanbul'da tanıştık. Bana bekar olduğunu söyledi. Daha sonra Şanlıurfa'ya gittiğimiz zaman evli ve çocukları olduğunu öğrendim. Çocukları ve eşiyle yaşamamı istedi ben de kabul etmedim. Daha sonda İngiltere'ye gittim ve çocuğum orada doğdu. 3 yaşına kadar orada kaldık. Daha sonra Halil çocuğunu görmek istedi ben de Türkiye'ye geldim. Ben geldikten sonra Halil çocuğumu alıp bana göstermedi. Israr edince de ölümle tehdit ederek başıma silah dayadı. Çocuğumu alıp yurt dışına gidecektim gelip havalimanından çocuğumu kaçırdılar" diye konuştu.KIZINI ÖLDÜRDÜLER DİYE HABER GELDİ

Yaşananların ardından İngiltere'ye dönmek zorunda kaldığını ve hukuk mücadelesi başlattığını anlatan Akdeniz, "Savcılığa başvurarak çocuğumu istediğimi söyledim. Karakola yönlendirdiler ve orada çocuğumun okula gittiğini öğrendim. Ertesi gün köye gittiler ve çocuğu jandarmanın yanında elden ele kaçırdılar. Jandarma ekiplerine saldırdılar. Çocuğumu alamıyorum. Hala bekliyorum. Çok zor durumdayım. Kızımı alıp İngiltere'ye dönmem gerekiyor. Kızım hem Türk vatandaşı hem de İngiltere vatandaşı iki mahkemede kızımın velayetini bana verdi. Ama bana kızımı göstermiyorlar. Yetkililerden, büyüklerimizden yardım bekliyorum" dedi.


İngiltere'de yaşayan anne, velayetini aldığı çocuğunu istiyor
İngiltere'de yaşayan anne, velayetini aldığı çocuğunu istiyor
İngiltere'de yaşayan anne, velayetini aldığı çocuğunu istiyor
İngiltere'de yaşayan anne, velayetini aldığı çocuğunu istiyor
İngiltere'de yaşayan anne, velayetini aldığı çocuğunu istiyor
İngiltere'de yaşayan anne, velayetini aldığı çocuğunu istiyor

Şanlıurfa, İngiltere, Akdeniz, Anne, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İngiltere'de yaşayan anne, velayetini aldığı çocuğunu istiyor - Son Dakika


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