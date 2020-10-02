İngiltere'de yaşayan Azerbaycan Türkleri, Türkiye'ye teşekkür etti - Son Dakika

İngiltere'de yaşayan Azerbaycan Türkleri, Türkiye'ye teşekkür etti

İngiltere'de yaşayan Azerbaycan Türkleri, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın'ı ziyaret ederek, Ankara'nın Ermeni saldırılarına karşı kendilerine verdiği desteğe teşekkür etti.

İngiltere'de yaşayan Azerbaycan Türkleri, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın'ı ziyaret ederek, Ankara'nın Ermeni saldırılarına karşı kendilerine verdiği desteğe teşekkür etti.

Şahin Valisoy başkanlığındaki Azerbaycan Türkleri, İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri ve kısıtlamalarına uyarak Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Kovid-19 kuralları gereği 6 kişiyle sınırlandırılan heyet, Büyükelçi Yalçın'la görüştü.

Valisoy, ziyarette yaptığı konuşmada, Türk milletine teşekkür borçları olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'nin verdiği destek, bize bir nefes oldu. Şahsınızda Sayın Cumhurbaşkanı'na, TBMM ve hükümet yetkililerine, ordu mensuplarına, Mehmetçiklere sizin nezdinizde teşekkür ediyoruz." dedi.

Desteğin sadece bugünkü nesiller değil aynı zamanda gelecek nesiller açısından da önem taşıdığına işaret eden Valisoy, bunu ebediyen unutmayacaklarını ifade etti.

"Desteğimiz, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü sağlanana kadar sürecek"

Büyükelçi Yalçın da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Biz her zaman 'Bir millet iki devlet' dedik. O yüzden her zaman Türkiye-Azerbaycan dayanışması, dostluğu, kardeşliği devam edecek. Böyle zor zamanlarda tabii ki biz kardeşler dayanışmamızı, desteğimizi göstereceğiz." diye konuştu.

Yaşananın tarihi bir mesele olduğuna dikkati çeken Yalçın, "Azerbaycan, kendi öz yurdunu, kendi öz memleketini, haksızlıklara, hukuksuzluklara, işgale ve saldırılara karşı koruyor. Türkiye de tabii ki bu öz müdafaanın arkasında ve destekçisi. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü sağlanana kadar bu böyle olacak." ifadesini kullandı.

"Zafer kutlamalarında kavuşmak dileğiyle"

Ziyarette ayrıca Yalçın'a bir de mektup verildi.

Mektupta, " Birleşik Krallık'ta yaşayan Azerbaycan Türkleri olarak aziz milletimizi, vatanımızı yalnız bırakmayan yüce Türk milletine, büyük Türkiye Cumhuriyeti devlet büyüklerimize en içten duygularımızla teşekkür ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Yıllardır "iki devlet bir millet" söyleminin sözde değil icraatta da bir olduğunu gösterecek çok olaylar yaşandığı vurgulanan metinde, şunlar kaydedildi:

"Fakat son yaşananlarda kardeşliğimizin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha ispatladınız. Hep yanımızda olup destek verdiğiniz ve dualarınızı esirgemediğiniz için size sonsuz teşekkür ederiz. Bu zorlu dönemde stratejik ve politik olarak koşulsuz desteğiniz paha biçilemez. Hak savaşımızdan yüzümüzün akıyla çıkacağımıza şüphemiz yoktur, zafer kutlamalarında kavuşmak dileğiyle."

İngiltere'de yaşayan Azerbaycan Türkleri, Türkiye'ye teşekkür etti
İngiltere'de yaşayan Azerbaycan Türkleri, Türkiye'ye teşekkür etti
İngiltere'de yaşayan Azerbaycan Türkleri, Türkiye'ye teşekkür etti
İngiltere'de yaşayan Azerbaycan Türkleri, Türkiye'ye teşekkür etti

Azerbaycan, İngiltere, Türkiye, Londra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 14:49 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere'de yaşayan Azerbaycan Türkleri, Türkiye'ye teşekkür etti - Son Dakika

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