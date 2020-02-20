İngiltere'de yaşayan Türk gençler, KKTC'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel İngiltere'de yaşayan Türk gençler, KKTC'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

İngiltere'de yaşayan Türk gençler, KKTC'de ziyaretlerde bulundu

6 saat önce

İngiltere'de yaşayan Türk gençler, Gençlik Programı kapsamında geldikleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy'u ziyaret etti.

İngiltere'de yaşayan Türk gençler, KKTC'de ziyaretlerde bulundu, System.String[]

İngiltere'de yaşayan Türk gençler, Gençlik Programı kapsamında geldikleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy'u ziyaret etti.

İngiltere'de yaşayan Türk gençler, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi (KİSBU) ortaklığıyla düzenlenen Gençlik Kampları kapsamında KKTC'de ziyaretlerde bulundu.

Gençler, "Vatanınla Tanış" sloganıyla düzenlenen kamp programı kapsamında, ilk olarak Büyükelçi Başçeri tarafından Lefkoşa Büyükelçiliğinde kabul edildi.

Başçeri, gençlerle eğitim durumları ve İngiltere'deki yaşantılarıyla ilgili konularda sohbet ederek, onların KKTC'ye dair izlenimlerini aldı.

Kıbrıs Türkü'nün Türk milletinin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve Anadolu insanından farklı görmediklerinin altını çizen Başçeri, "Yaşadığınız ülkedeki eğitim olanaklarından iyi yararlanarak, hem kendi geleceğiniz adına hem de mensup olduğunuz yüce Türk milletinin geleceği adına olumlu işler yapacağınızdan eminim. Vatanınızı tanımak için bu projenin öncüleri olmanız da bu düşüncemi güçlendiriyor." dedi.

İngiltere'de yaşayan Türk gençler, daha sonra Bakan Özersay tarafından kabul edildi. Özersay, bu tarz projelerin çok önemli olduğuna dikkati çekerek gençlere başarılar diledi.

Son olarak Bakan Taçoy, gençlerle bir araya geldi.

İngiltere, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 05:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Almanya'daki ırkçı saldırıyla ilgili Türk iş insanı: Polis saldırıyı önceden biliyordu
Almanya'da meydana gelen ırkçı saldırıdan yaralı olarak kurtulan Türk vatandaşı o anları anlattı Amerikan basını: Türkiye, Rusya'ya karşı kullanmak için ABD'den Patriot istedi "Türk bayrağını aşağıladığı" iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı

Son Dakika Haberleri
23:01 Usta oyuncu İncilay Şahin, Yasak Elma dizinin kadrosuna dahil oldu
22:40 Atakan Kayalar, kendisine "Tanışmamız lazım" mesajı gönderen Aleyna Tilki'ye yanıt verdi: Seni dinlemiyorum
21:41 Filiz Ali'den tabrik ziyareti
20:58 Ece Erken dünyada hızlı yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medyada paylaştı
20:54 Ece Erken, tüm dünyada hızla yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medya hesabından paylaştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 00:00:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İngiltere'de yaşayan Türk gençler, KKTC'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]