İngiltere'de yaşlılara ve savunmasız gruptakilere Kovid-19 destek dozu sunulacak - Son Dakika
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İngiltere'de yaşlılara ve savunmasız gruptakilere Kovid-19 destek dozu sunulacak

21.03.2022 14:10
İngiltere'de yaşlılara ve savunmasız gruptakilere Kovid-19 destek dozu sunulacak

İngiltere'de 75 yaş ve üstü kişilere, bakım evlerinde kalanlara ve savunmasız gruptakilere, bahar destek programı kapsamında güçlendirici Kovid-19 aşısı sunulacak.

İngiltere'de 75 yaş ve üstü kişilere, bakım evlerinde kalanlara ve savunmasız gruptakilere, bahar destek programı kapsamında güçlendirici Kovid-19 aşısı sunulacak.

Ülkede yaklaşık 600 bin kişi bahar destek dozu kapsamında güçlendirici Kovid-19 aşısı için bu hafta randevu almaya davet edilecek.

Program kapsamında, yaklaşık 5 milyon kişiye güçlendirici dozun yapılması öngörülüyor.

Sağlık Bakanı Sajid Javid, BBC'ye yaptığı açıklamada, ülkede artan Kovid-19 vakalarına rağmen endişe düzeyinin yüksek olmadığını bildirdi.

Javid, "Bahar takviyeleri, korunmalarını sağlamak için yaşlıların ve en savunmasız kişilerin bağışıklığını artırmaya ve bu virüsle yaşamaya devam etmemize yardımcı olacak." ifadesini kullandı.

Ülkedeki resmi verilere göre, Kovid-19 enfeksiyon oranları tüm yaş gruplarında arttı ve geçen hafta 500 binden fazla kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

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England, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere'de yaşlılara ve savunmasız gruptakilere Kovid-19 destek dozu sunulacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiltere'de yaşlılara ve savunmasız gruptakilere Kovid-19 destek dozu sunulacak - Son Dakika
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