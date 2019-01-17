İngiltere'de yedek askerlere 'anlaşmasız Brexit' görevi
1 saat önce
İngiltere, anlaşmasız Brexit hazırlıkları kapsamında yedek askerleri 1 yıllığına göreve çağırdı.
İngiltere
, anlaşmasız Brexit hazırlıkları kapsamında yedek askerleri 1 yıllığına göreve çağırdı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 07:55
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