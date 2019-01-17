Son Dakika Haberleri: İngiltere'de yedek askerlere 'anlaşmasız Brexit' görevi

İngiltere'de yedek askerlere 'anlaşmasız Brexit' görevi

1 saat önce

İngiltere, anlaşmasız Brexit hazırlıkları kapsamında yedek askerleri 1 yıllığına göreve çağırdı.

İngiltere'de yedek askerlere 'anlaşmasız Brexit' görevi, System.String[]
İngiltere, anlaşmasız Brexit hazırlıkları kapsamında yedek askerleri 1 yıllığına göreve çağırdı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 07:55 

İngiltere, Ekonomi
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