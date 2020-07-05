İngiltere'de "Yemen" protestosu - Son Dakika

İngiltere'nin başkenti Londra'da Yemen'e yönelik saldırıları nedeniyle Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ile bu ülkelere silah satan Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve İngiltere protesto edildi.

BBC önünde toplanan protestocular, Başbakanlık binasına yürüdü. Yemen bayrakları ile "Saldırıları durdurun", " Yemen için adalet" yazılı dövizler taşıyan protestocular, "Yemen'i kurtarın", "Birleşik Arap Emirliklerini boykot edin", "Suudi Arabistan'ı durdurun" şeklinde slogan attı.

Yapılan konuşmalarda Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerinin Yemen'e saldırıları düzenlediği ve silahları da İngiltere ile AB ülkelerinden aldığı belirtildi. İngiliz hükümeti ve AB'den bu ülkelere silah satışının durdurulması istendi.