İngiltere'de Yemen protestosu - Son Dakika

İngiltere'de Yemen protestosu

İngiltere'nin başkenti Londra'da, Yemen'e yönelik saldırıları nedeniyle Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile bu ülkelere silah satan Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve İngiltere protesto edildi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da, Yemen'e yönelik saldırıları nedeniyle Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile bu ülkelere silah satan Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve İngiltere protesto edildi.

Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e sert eleştiri: Masal anlatıyor
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
Fatih Terim, Trabzon maçından sonra üzüntüsünü dile getirdi: Taraftarlar bizi affetsinler bu sene

İngiliz yayın kuruluşu BBC önünde toplanan protestocular, Başbakanlık binasına yürüdü.

Yemen bayrakları ile "Saldırıları durdurun", "Yemen için adalet" yazılı dövizler taşıyan protestocular, "Yemen'i kurtarın", "Birleşik Arap Emirlikleri'ni boykot edin", "Suudi Arabistan'ı durdurun" sloganları attı.

Yapılan konuşmalarda Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen'e saldırılar düzenlediği ve silahları İngiltere ile AB ülkelerinden aldıkları belirtilerek, İngiliz hükümeti ve AB'den bu ülkelere silah satışının durdurulması istendi.

Göstericiler, Başbakanlık yakınlarındaki Parlamento Meydanı'nda ırkçılık karşıtı protestocularla buluştu. Irkçılık karşıtları da Yemen için yapılan yardım kampanyasına bağışta bulundu.

Suudi Arabistan ve BAE'nin Yemen'deki saldırıları

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise "Yemen hükümetine destek" adı altında ülkeye yönelik saldırılar gerçekleştirip denizden, havadan ve karadan ambargo uyguluyor.

Koalisyonun ortağı BAE'nin de Yemen hükümetine bağlı güçler içinde "paralel" oluşumları silahlandırmak ve eğitmek amacıyla büyük harcamalar yaptığı ifade ediliyor.

Yemen hakkındaki verileri toplayan Yemen Data Project'e göre, koalisyonun sivil yerleşim alanlarını da hedef alan saldırılarında bugüne kadar aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 8 bin 700'den fazla kişi öldürülürken yaklaşık 10 bin kişi yaralandı. "Save the Children" adlı yardım kuruluşu, ablukaların neden olduğu kıtlık ve yetersiz beslenme nedeniyle 85 binden fazla çocuğun ölmüş olabileceğini belirtiyor.

Birleşmiş Milletler (BM) ise savaş, yetersiz beslenme ve kolera gibi hastalıklar yüzünden ülkede yaklaşık 230 bin kişinin öldüğünün tahmin edildiğini kaydediyor.

Suudi Arabistan, Avrupa Birliği, İngiltere, Yemen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 20:25 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere'de Yemen protestosu - Son Dakika

Son Dakika

16:44 Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak 16:42 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı 16:08 65 yaşındaki adam hayvan otlatırken yorgun merminin isabet etmesi sonucu öldü 15:15 4 yaşındaki çocuğun 12'nci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş 15:12 Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım 14:58 Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı 14:52 Malatya'da bir kayısının üzerinde Arapça "Allah" yazısı 14:43 Polise ihbar edilen maganda, güvenlik görevlisini darp etti! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı 14:29 ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın 13:50 Sıla'nın Karanfil şarkısına "sigara" yasağı! Klip yayından kaldırıldı 13:47 Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti 13:35 Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla 11:44 Aşiret düğününde sosyal mesafe kuralına uyuldu 09:34 Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti 09:27 Boş yolda giderken arabayı bu hale getirdi! Akılalmaz kaza kamerada
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
00:13
Fatih Terim, Trabzon maçından sonra üzüntüsünü dile getirdi: Taraftarlar bizi affetsinler bu sene
23:41
İkinci dalga paniği yaşayan İspanya'da tehlike çanları çalıyor! 2 günde 270 bin kişi karantinaya alındı
20:24
Dev maçta Trabzonspor, deplasmanda Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti
20:10
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
20:01
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı
19:40
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi
19:09
Küçükbaş hayvan çalan zanlı, pişkinliğiyle pes dedirtti
18:35
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
17:44
Koronanın yapamadığını sıcak havalar yaptı! Diyarbakır'da vatandaşlar eve kapandı
16:47
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2020 03:12:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İngiltere'de Yemen protestosu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]