İngiltere'de yeni bir Covid-19 tedavisi uygulanmaya başladı - Son Dakika

İngiltere'de Covid-19 hastalarının ağır hastalıklara yakalanmasını önlemeye yardımcı olacak yeni bir tedavinin geniş çaplı denemeleri başladı.

İngiltere'de yeni tip korona virüsün (Covid-19) tedavisi kapsamında yeni bir tedavi yönteminin uygulanmaya başlandığı açıklandı. İngiltere'nin doğusundaki Hull Royal Infirmary'de Salı günü yeni tedavinin ilk kez bir hastaya uygulandığı belirtildi. Southampton Üniversite Hastanesinde Southampton merkezli biyoteknoloji şirketi olan Synairgen tarafından yürütülen klinik araştırmalarda, tedavinin bağışıklık tepkisini uyarırken, astım ve diğer kronik akciğer rahatsızlıkları olan hastaların tedaviyi rahatça tolere edebildiği belirtildi. Tedavinin Covid-19 hastalarının solunum yetmezliği gibi ciddi hastalık geliştirme olasılığını yüzde 80 oranında azalttığı ifade edildi.

Yeni tedavi yöntemiyle, viral bir enfeksiyon alındığında vücudun ürettiği "interferon beta" adı verilen bir proteinin solunması sağlanırken, bağışıklık sisteminin uyarılarak hücreleri virüslerle savaşmaya hazır hale getirmesi bekleniyor.

Synairgen, yeni tedaviyi alan hastaların iyileşme olasılığının 2 ila 3 kat daha fazla olduğunu ifade ederek hastanede geçirilen ortalama sürenin 3'te 1 oranında azaldığını, ortalama 9 günden 6 güne düştüğünü belirtti.

Araştırmayı denetleyen Southampton Üniversitesi'nden Prof Tom Wilkinson, "ilaç tedavisinin eğer etkili olduğu kanıtlanırsa, piyasaya sürülen aşıların tamamlayıcısı olacağına inandığını" belirtti. Wilkinson, ayrıca yeni tedavi denemelerinin genişletilmesi gerektiğini söyledi.

(Aylin Karadeniz/İHA)