Üye Girişi
İngiltere'de yeni hayat kurmak isteyen göçmenlerin Fransa'da bekleyişi sürüyor - Son Dakika

İngiltere'de yeni hayat kurmak isteyen göçmenlerin Fransa'da bekleyişi sürüyor

18.01.2022 15:08
İngiltere'de yeni hayat kurmak isteyen göçmenlerin Fransa'da bekleyişi sürüyor

Fransa'dan İngiltere'ye geçerek yeni bir hayat kurmak isteyen yüzlerce düzensiz göçmen, kış soğuğunun zorlu şartlarında Manş Denizi'nin Fransa tarafında bekliyor.

Fransa'dan İngiltere'ye geçerek yeni bir hayat kurmak isteyen yüzlerce düzensiz göçmen, kış soğuğunun zorlu şartlarında Manş Denizi'nin Fransa tarafında bekliyor.

Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye gitmeye çalışan düzensiz göçmenler, Fransa'nın kıyı kenti Calais'de toplanıyor. Çoğunluğu Afrika ülkelerinden gelen düzen göçmenlerin Calais'yi seçme nedeni İngiltere'ye en yakın liman kenti olmasından kaynaklanıyor.

Düzensiz göçmenlerin bir kısmı botlarla İngiltere'ye ulaşmayı deniyor, bazıları da İngiltere'ye giden gemilere kaçak olarak binmeye çalışıyor.

Göçmenler İngiltere'ye gitmek için beklerken Calais kentinin içindeki parklarda, köprü altlarında veya ormanlık alanda çadırlarda kalıyor. Calais Belediyesi yetkilileriyle polis zaman zaman göçmenlerin çadırlarını zorla kaldırıyor.

Bazı yardım kuruluşlarıysa düzensiz göçmenlere yemek ve giysi dağıtıyor.

İngiltere'nin geçişleri engelleme çabalarına rağmen her yıl binlerce göçmen Manş Denizi'ni aşmayı başarıyor. 2021'de denizi geçip İngiltere'ye varanların sayısı 28 bini aştı. Bu sayının 2020'deki geçişlerin üç katı olduğu belirtiliyor.

Bu tehlikeli geçişler sırasında zaman zaman trajik olaylar da meydana geliyor. Son olarak Calais kentinden 24 Kasım'da İngiltere'ye geçmeye çalışan göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 17 erkek, biri hamile 7 kadın ve 3 çocuk yaşamını yitirmişti.

Manş Denizi'ndeki bu facianın ardından hayatını kaybedenlerin Irak, İran, Afganistan, Etiyopya, Somali ve Mısır'dan gelen göçmenler olduğu açıklanmıştı.

İngiltere'de yeni hayat kurmak isteyen göçmenlerin Fransa'da bekleyişi sürüyor
İngiltere'de yeni hayat kurmak isteyen göçmenlerin Fransa'da bekleyişi sürüyor
İngiltere'de yeni hayat kurmak isteyen göçmenlerin Fransa'da bekleyişi sürüyor
İngiltere'de yeni hayat kurmak isteyen göçmenlerin Fransa'da bekleyişi sürüyor

YORUMLAR
500

Manş Denizi, England, Göçmen, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere'de yeni hayat kurmak isteyen göçmenlerin Fransa'da bekleyişi sürüyor - Son Dakika


Dünyanın en pahalı evi İtalya'da yarım milyar euroya satışa çıkıyor! Dünyanın en pahalı evi İtalya'da yarım milyar euroya satışa çıkıyor!         
16:57
Bir Sezen Aksu yorumu da Nihat Hatipoğlu'ndan geldi Bir Sezen Aksu yorumu da Nihat Hatipoğlu'ndan geldi         
16:33
Gülşen'in eleştiri yağmuruna tutulan elbisesinin fiyatı ortaya çıktı! Tamı tamına 7 bin 500 TL Gülşen'in eleştiri yağmuruna tutulan elbisesinin fiyatı ortaya çıktı! Tamı tamına 7 bin 500 TL         
15:53
Sanem, duygusal boşlukla baş edebilecek mi? Yıldırım, Sergen'in oyununu bozabilecek mi? Sanem, duygusal boşlukla baş edebilecek mi? Yıldırım, Sergen'in oyununu bozabilecek mi?         
14:42
Arızalanan aracın kontrol ediyordu! İETT otobüsünün altında kaldı Arızalanan aracın kontrol ediyordu! İETT otobüsünün altında kaldı         
14:16
Ekrem İmamoğlu "Neden imzalanmıyor" diye sormuştu! Bakanlık yanıt verdi: Projede bazı belgeler eksik Ekrem İmamoğlu "Neden imzalanmıyor" diye sormuştu! Bakanlık yanıt verdi: Projede bazı belgeler eksik         
14:03
Esra Erol'da dehşete düşüren olay! Genç adam "Eşim bebeğimizi öldürüp poşete koydu" diyerek yardım istedi Esra Erol'da dehşete düşüren olay! Genç adam "Eşim bebeğimizi öldürüp poşete koydu" diyerek yardım istedi         
13:43
Sanatçıdır konuşacak! Ekrem İmamoğlu da Sezen Aksu konusunda tarafını belli etti Sanatçıdır konuşacak! Ekrem İmamoğlu da Sezen Aksu konusunda tarafını belli etti         
13:03
Ünlü isimlerden Sezen Aksu'ya destek: O bir ozandır ve yalnız değildir! Ünlü isimlerden Sezen Aksu'ya destek: O bir ozandır ve yalnız değildir!         
11:27
Bozcaada'da kiralık ev sıkıntısı! Ev sahipleri yazın aldıkları kirayla bütün yılı geçirme derdinde Bozcaada'da kiralık ev sıkıntısı! Ev sahipleri yazın aldıkları kirayla bütün yılı geçirme derdinde         
11:14
Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme         
11:12
Köye inen 8 aç kurt, köpeği böyle parçaladı Köye inen 8 aç kurt, köpeği böyle parçaladı         
10:59
Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada         
10:33
Devlet Bahçeli, Saadet liderine geçmiş olsun dememiş! Temel Karamollaoğlu geçmiş olsun dileklerini ileten kişileri paylaştı! Devlet Bahçeli, Saadet liderine geçmiş olsun dememiş! Temel Karamollaoğlu geçmiş olsun dileklerini ileten kişileri paylaştı!         
10:17
Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor! Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor!         
09:54
"Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın "Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın         
08:28

Son Dakika Haberleri
16:56 Dünyanın en pahalı evi İtalya'da yarım milyar euroya satışa çıkıyor!
16:34 Konut fiyatlarında rekor artış! Önceki yıla göre yüzde 50 yükseldi
16:32 Bir Sezen Aksu yorumu da Nihat Hatipoğlu'ndan geldi
16:31 Son sözleri "abla beni kurtar" oldu! Boşanma davasına 1 gün kala öldürüldü
16:06 Kazaya karışan taksici terör estirdi! Elinde bıçakla tehditler savurdu: Evine el bombası atmazsam adam değilim
15:52 Gülşen'in eleştiri yağmuruna tutulan elbisesinin fiyatı ortaya çıktı! Tamı tamına 7 bin 500 TL
15:51 SETA Genel Müdürü Çay: Sivil toplum kavramı kültürümüze uygun değil, yeniden tanımlanmalı
15:43 İsmail Kartal'dan Vitor Pereira'ya gönderme! Fenerbahçeliler umutlandı
15:41 Kedi ve köpek mamalarının yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verildi
15:38 Bakanlık 10 soruda anlattı! İşte kur korumalı mevduatın detayları
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2022 17:00:31. #1.11#
SON DAKİKA: İngiltere'de yeni hayat kurmak isteyen göçmenlerin Fransa'da bekleyişi sürüyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement