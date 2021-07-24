İngiltere'de yıldırım: Evlerde hasar meydana geldi - Son Dakika

İngiltere'nin güneyi şiddetli fırtınalara teslim olurken, bölgedeki bazı evlerde yıldırım düşmesi sonucu hasar meydana geldi.

İngiltere'de geçtiğimiz günlerde etkili olan sıcak hava dalgası yerini gök gürültülü sağanak yağış ve şiddetli fırtınalara bıraktı. İngiltere Meteoroloji Ofisi, ülkenin güneyinin şiddetli fırtınalara teslim olduğunu belirterek, bölgedeki bazı evlerin yıldırım düşmesi sonucu hasar gördüğünü bildirdi. Meteoroloji Ofisi, ülkenin güney kıyılarında hafta sonu boyunca sağanak yağışın sel riskine neden olabileceğine yönelik uyarıda bulunarak, bugün öğle saatlerinden itibaren gece yarısına kadar kuvvetli rüzgarların etkisini sürdüreceğini ifade etti.

Yıldırım düşen evin çatısı alev aldı

Hampshire bölgesinde yıldırım düşen evin çatısının alev alması nedeniyle korku dolu anlar yaşandı. İngiliz medyasına yansıyan haberlere göre, yıldırım 70 yaşındaki bir kadının evine düştü. Görgü tanıkları çatının bir anda alev aldığını ve yangının hızla yayıldığını söyledi. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, evin çatısında büyük hasar oluştuğu aktarıldı.

(Aylin Karadeniz/İHA)