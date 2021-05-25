İngiltere'de yılın teknik direktörü Guardiola - Son Dakika

İngiltere'de yılın teknik direktörü Guardiola

25.05.2021 00:00
İngiltere'de yılın teknik direktörü Guardiola, System.String[]

İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, yılın teknik direktörü seçildi.

İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, yılın teknik direktörü seçildi.

İngiltere Menajerler Birliğinin (LMA) yaptığı açıklamaya göre, Manchester City'yi en yakın rakibinin 12 puan önünde şampiyonluğa taşıyan İspanyol Guardiola, yılın teknik direktörü seçildi.

Kariyerinde ikinci kez bu ödüle layık görülen 50 yaşındaki teknik adam, "Böyle bir ödülü almak için çevrenizde çok iyi profesyoneller olmalı. Harika oyuncularım var; bugüne kadarki en zorlu sezonumuzu geçirmemize rağmen kendilerini bu işe adamaları ve profesyonellikleri, her zaman devam etti. Teknik ekibim de övgüyü hak ediyor. Bu ödülü onlara armağan ediyorum." ifadelerini kullandı.

Manchester City, bu sezon lig şampiyonluğunun yanı sıra İngiltere Lig Kupası'ndan da zaferle ayrıldı. Manchester ekibi, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde ise Chelsea ile 29 Mayıs Cumartesi günü karşılaşacak.

Manchester, England, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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