İngiltere'de yoğun bakımdaki Kovid-19 hastalarının çoğu hatırlatma dozunu olmamış - Son Dakika

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, hastanelerde yoğun bakımdakilerin yüzde 90'ının Kovid-19 aşısının hatırlatma dozunu yaptırmayanlardan oluştuğunu bildirdi.

Johnson, bir aşı merkezine yaptığı ziyarette Kovid-19'a ilişkin son durumla ilgili yaptığı açıklamada, Omicron varyantının ciddi sorunlara neden olmaya devam ettiğini, hastanelerde vakaların arttığını ancak hastaların durumunun Delta varyantına yakalananlardan daha hafif olduğunu belirtti.

Başbakan Johnson, "Bunu söylediğim için üzgünüm fakat şu anda hastanelerimizde yoğun bakımdaki insanların büyük çoğunluğu güçlendirici aşılarını almayanlar. Yoğun bakımdaki insanların yüzde 90'ına kadarının güçlendirici dozu almadığını söyleyen doktorlarla konuştum." dedi.

Kovid-19'la mücadelede aşıların önemine dikkati çeken Johnson, "Eğer aşı olmadıysanız, hastaneye gitme olasılığınız 8 kat daha fazla." ifadesini kullandı.

Johnson, yeni yıl kutlamaları sırasında temkinli olunması uyarısında da bulundu.

İngiltere'de dün 129 bin 471 Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle, salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedilmişti.

Açıklanan sayı, Noel ve sonrasındaki tatiller nedeniyle İskoçya ve Kuzey İrlanda'daki vakaları kapsamamasına rağmen, 25 Aralık'ta kaydedilen 122 bin 186'lık en yüksek vaka sayısı geçilmişti.

İngiltere'de hükümet, artan vakalara rağmen yeni yıldan önce yeni kısıtlama getirmeme kararı almıştı. Ancak, Galler'de gece kulüplerinin kapatılması ve İskoçya'da da sosyalleşmenin sınırlandırılması kararlaştırılmıştı.