Son Dakika Haberleri: İngiltere'de Yüksek Mahkeme: Başbakan Boris Johnson'un parlamentoyu askıya alması hukuka aykırı
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İngiltere'de Yüksek Mahkeme: Başbakan Boris Johnson'un parlamentoyu askıya alması hukuka aykırı

2 saat önce

İngiliz yargısı: Johnson'un parlamentoyu askıya alması yasa dışı

İngiltere'de Yüksek Mahkeme: Başbakan Boris Johnson'un parlamentoyu askıya alması hukuka aykırı, System.String[]

İngiltere'de Yüksek Mahkeme, Başbakan Boris Johnson'un parlamentoyu askıya almasının yasal olmadığına karar verdi.


İngiliz hükümeti parlamentonun askıya alınmasının yargı ile ilgili bir durum olmadığını belirtirken muhalefet partileri bu adımın Brexit görüşmelerini engellemek için atıldığını söylüyor.

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Boris Johnson, İngiltere, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:15 
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