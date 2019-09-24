İngiltere'de Yüksek Mahkeme: Başbakan Boris Johnson'un parlamentoyu askıya alması hukuka aykırı
2 saat önce
İngiliz yargısı: Johnson'un parlamentoyu askıya alması yasa dışı
İngiltere'de Yüksek Mahkeme, Başbakan Boris Johnson'un parlamentoyu askıya almasının yasal olmadığına karar verdi.
İngiliz hükümeti parlamentonun askıya alınmasının yargı ile ilgili bir durum olmadığını belirtirken muhalefet partileri bu adımın Brexit görüşmelerini engellemek için atıldığını söylüyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:15
Boris Johnson'a büyük şok: Mahkemesi Parlamentonun askıya alınmasını hukuka aykırı buldu Ruslarla evlenen yabancılar 1 yıl sonra Rus vatandaşı olabilecek Haiti'de bir milletvekili, kendisini protesto eden vatandaşlara kurşun sıktı Mısır'da Sisi'ye düzenlenen protestolar sebebiyle 650 kişi gözaltına alındı