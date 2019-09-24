Son Dakika Haberleri: İngiltere'de yüksek mahkemeden parlamento kararı
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İngiltere'de yüksek mahkemeden parlamento kararı

1 saat önce

İngiltere'de yüksek mahkeme, parlamentonun askıya alınmasını hukuka aykırı buldu.

İngiltere'de yüksek mahkemeden parlamento kararı, System.String[]

İngiltere'de yüksek mahkeme, parlamentonun askıya alınmasını hukuka aykırı buldu.


İngiltere'de yüksek mahkeme, Başbakan Boris Johnson'ın parlamentoyu askıya alma kararını hukuka aykırı buldu. Yüksek mahkeme, Johnson'un hukuka uygun davranmadığını, parlamentonun askıya alınması kararıyla, geçerli bir gerekçe gösterilmeden parlamentonun anayasal işlevlerini yerine getirmesinin engellendiğini belirtti. Parlamentonun askıya alınmasının hukuka aykırı olduğu kararının 11 yargıç tarafından alındığı ve parlamentonun askıya alınması kararının hükümsüz olduğu bildirildi. - LONDRA

Boris Johnson, Parlamento, İngiltere, Politika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:27 Kaynak: İHA
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