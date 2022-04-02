İngiltere'deki 2 yıl aradan sonra kısıtlamalar olmadan ilk teravih kılındı - Son Dakika
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İngiltere'deki 2 yıl aradan sonra kısıtlamalar olmadan ilk teravih kılındı

02.04.2022 04:06
İngiltere'deki 2 yıl aradan sonra kısıtlamalar olmadan ilk teravih kılındı

İngiltere'de 2 yıl aranın ardından Kovid-19 kısıtlamaları olmadan ilk teravih kılındı.

İngiltere'de 2 yıl aranın ardından Kovid-19 kısıtlamaları olmadan ilk teravih kılındı.

Ülkedeki tüm Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından İngiltere'deki Müslümanlar, camileri doldurdu.

Başkent Londra Merkez Camii'nde son 2 senenin aksine kalabalık bir cemaatle ilk teravih namazı kılındı.

İslami Kültür Merkezi Genel Direktörü Ahmed el-Dubayan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Nihayet Kovid sonrası ramazana erdik. Allah'tan duaları kabul etmesini ve herkesi korumasını diliyoruz." dedi.

Cemaatten bir kişi de, "Ramazanda (camiye) geri dönmek ve teravih kılmak çok heyecan verici bir duygu. Böyle bir duyguyu deneyimleyeli uzun bir süre oldu ve tekrar burada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bir sürü sorunumuz var. İnsanların sorunları var. Dua edelim, inşallah en hayırlı ramazanlardan biri olur." diye konuştu.

İngiltere'ye Malezya'dan taşınan bir kişi de, "Londra Merkez Camii'nde ilk teravih namazımı kılıyorum. Harika bir deneyim olduğunu hissediyorum." dedi.

İngiltere'de, Kovid-19 nedeniyle 2020'de camiler kapatılmış, 2021'de de sosyal mesafe, cemaat sayısı kısıtlaması, teravihlerin kısa tutulması, maske takılması, seccadelerin evlerden getirilmesi ve iftarlarda sadece su dağıtılması gibi kurallar uygulanmıştı.

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Teravih Namazı, England, Londra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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