İngiltere'deki araştırmada 'karışık doz aşı' olanlar her iki dozu da aynı olanlardan daha sık yan etki bildirdi - Son Dakika

İngiltere'deki araştırmada 'karışık doz aşı' olanlar her iki dozu da aynı olanlardan daha sık yan etki bildirdi

13.05.2021 14:28
İngiltere'deki araştırmada 'karışık doz aşı' olanlar her iki dozu da aynı olanlardan daha sık yan etki bildirdi, System.String[]

İngiltere'de Oxford Üniversitesi öncülüğünde yürütülen 'karışık aşı uygulaması' çalışmasında, ilk ve ikinci dozu farklı aşılardan olan grupta, her iki dozu da aynı aşıdan olan gruba göre daha sık yan etki bildirildi.

İngiltere'de Oxford Üniversitesi öncülüğünde yürütülen 'karışık aşı uygulaması' çalışmasında, ilk ve ikinci dozu farklı aşılardan olan grupta, her iki dozu da aynı aşıdan olan gruba göre daha sık yan etki bildirildi.

'Karışık doz aşı programlarının' güvenliğini ve etkinliğini araştırmak için başlatılan Oxford liderliğindeki Com-Cov çalışmasından elde edilen ve Tıp dergisi Lancet'te yayınlanan ilk verilere göre, karışık doz aşı olanlar, her iki dozu da aynı aşıdan olanlara göre daha sık yan etki bildirdi.

İlk ve ikinci dozun farklı aşılardan yapıldığı 'karışık aşı' kombinasyonlarını araştıran çalışmanın denemelerinde, ilk doz Oxford/AstraZeneca aşısı ve ikinci doz Pfizer/BionTech (ve tersi) aşı kombinasyonlar deneniyor. Denemelerde, bazılarının altta yatan rahatsızlıkları bulunduğu 50 yaş ve üstü 800'den fazla katılımcı bulunuyor. İlk verilerin, birinci ve ikinci dozlarını 4 haftalık arayla alan 463 kişilik katılımcı grubundan elde edildiği ve katılımcıların, ikinci dozdan sonraki 7 gün içinde semptomlarını bildirdiği ifade edildi.Genel olarak, her iki karışık doz programında da daha sık yan etki raporlandığı belirtildi. Örneğin, Oxford/AstraZeneca aşısından sonra Pfizer/BioNTech aşısı olanların yüzde 34'ü ve önce BionTech sonra AstraZeneca aşısı olanların da yüzde 41'i yüksek ateş bildirdi. Buna karşılık her iki dozu da AstraZeneca alan grubun sadece yüzde 10'u ve her iki dozu da BioNTech alan grubun da yüzde 21'i ateş hissettiğini bildirdi. Üşüme, yorgunluk, baş ağrısı, eklem ağrısı, halsizlik ve kas ağrısı için de benzer farklılıkların gözlendiği; genel olarak ortaya çıkan herhangi bir yan etkinin kısa sürdüğü ve başka güvenlik endişesinin olmadığı belirtildi.

Oxford Üniversitesi'nden çalışmanın baş araştırmacısı Profesör Matthew Snape, "Bunlar aşılardan beklediğimiz türden reaksiyonlar ve bu reaksiyonlar standart aşı programlarında gördüğünüzle aşağı yukarı aynı türde. Ancak, sadece daha sık meydana geliyorlar" dedi. Bu karışık aşı programındaki bağışıklık yanıtı oluşturmadaki etkinliğe ilişkin verilerin önümüzdeki haftalarda gelmesi bekleniyor.


İngiltere'deki araştırmada 'karışık doz aşı' olanlar her iki dozu da aynı olanlardan daha sık yan etki bildirdi

England, Pfizer, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya İngiltere'deki araştırmada 'karışık doz aşı' olanlar her iki dozu da aynı olanlardan daha sık yan etki bildirdi - Son Dakika Dünya


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