İngiltere'deki bıçaklı saldırı 'terör olayı' ilan edildi - Son Dakika

İngiltere'deki bıçaklı saldırı 'terör olayı' ilan edildi

İngiltere'nin Reading kentinde dün bir bıçaklı saldırı gerçekleşti.

İngiltere'deki bıçaklı saldırı 'terör olayı' ilan edildi, System.String[]

İngiltere'nin Reading kentinde dün bir bıçaklı saldırı gerçekleşti. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. İngiliz polisinden yapılan açıklamada saldırının bir terör eylemi olduğu belirtildi.

İngiliz polisi, ülkenin başkenti Londra yakınlarında dün bir kasabada gerçekleşen ve 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan bıçaklı saldırının terör eylemi olduğunu bildirdi. Thames Valley Polisi'nden yapılan açıklamada, başkent Londra yakınlarındaki Reading kasabasında düzenlenen ve 3 kişinin ölümü, 3 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan bıçaklı saldırının 'terör olayı' ilan edildiği duyuruldu. Yerel medya,  görgü tanıklarının saldırganın, Libya kökenli biri olduğunu belirttiğini yazdı.

NE OLMUŞTU?

Yerel saatle yaklaşık 19.00 civarı polis, birçok kişinin bıçaklandığına dair alınan ihbardan sonra sağlık ekipleriyle birlikte kasabada bulunan Forbury Gardens'a gitti. Saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi ve 3 kişi de yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili 25 yaşındaki bir kişi 'cinayet şüphesiyle' gözaltına alındı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı. Ayrıca polisten yapılan açıklamada, olayın 'Siyah Hayatlar Önemlidir'(Black Lives Matter) protestosuyla bağlantısı olmadığı, saldırının protestodan 3 saat sonra gerçekleştiği ifade edildi.


İngiltere, Londra, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.06.2020 03:47 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya İngiltere'deki bıçaklı saldırı 'terör olayı' ilan edildi - Son Dakika Dünya

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