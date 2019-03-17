İngiltere'deki Bıçaklı Saldırıda Terör Şüphesi
25 dakika önce
Londra'nın güney batısındaki Surrey bölgesinde bir kişi, bıçaklı saldırı sonucu yaralandı.
Londra'nın güney batısındaki Surrey bölgesinde bir kişi, bıçaklı saldırı sonucu yaralandı.
İngiliz polisinden yapılan açıklamada, dün gece meydana gelen olayda 19 yaşında bir erkeğin bıçakla yaralandığı, yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Polisin, "Aşırı sağ kaynaklı bir terör saldırısının bütün izlerini taşıdığı" belirtilen olayı, terör kapsamında soruşturmaya başladığı ifade edildi. Açıklamada, olay mahallinde, elinde beyzbol sopası ile bıçak bulunan ve çevredekilere ırkçı sözler sarf eden 50 yaşlarındaki bir kişinin gözaltına aldığı kaydedildi.
Londra'da önceki gün de cuma namazı sırasında 2 aşırı sağcı, cemaatten bir kişiye çekiçle saldırmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 09:09 Kaynak: AA
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