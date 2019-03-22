Son Dakika Haberleri: İngiltere'deki Cami Saldırılarında 2 Gözaltı

İngiltere'deki Cami Saldırılarında 2 Gözaltı

7 dakika önce

İngiltere'nin Birmingham kentinde 5 camiye balyozlu saldırı düzenlenmesiyle ilgili olarak 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İngiltere'deki Cami Saldırılarında 2 Gözaltı, System.String[]
İngiltere'nin Birmingham kentinde 5 camiye balyozlu saldırı düzenlenmesiyle ilgili olarak 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

West Midlands Emniyetinden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki bir kişinin teslim olduğu, 38 yaşındaki başka bir kişinin ise saldırıyla bağlantılı olduğu şüphesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

Her iki kişi hakkında da 'ırkçılık temelli saldırı' suçlamasıyla işlem yapıldığı ve bu gece gözaltında kalacakları kaydedilen açıklamada, soruşturmanın Terörle Mücadele Biriminin desteğiyle devam ettiği vurgulandı.

Polis Şefi Yardımcısı Mart Ward ise camilerle yakın bir şekilde çalıştıklarını belirterek, "Anlaşmazlık, belirsizlik ve korkuya neden olmak isteyenlere karşı bir arada durmamız son derece önemli." dedi.

Birmingham kentinde dün gece saatlerinde 5 camiye balyozla saldırı düzenlenmiş, polis soruşturmaya terörle mücadele ekiplerini de dahil etmişti.

İngiltere'de yaşayan Müslümanlar, Yeni Zelanda'daki terör saldırısının ardından hükümetten camilerin güvenliğini arttırmasını istemişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 10:17 Kaynak: AA

İngiltere, Güncel
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