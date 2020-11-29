İngiltere'deki Covid-19 önlemleri karşıtı eylemde 150 kişi gözaltına alındı

İngiltere'de polis, koronavirüs (Covid-19) önlemleri ve aşı karşıtı "StandUpX" adlı grubun ulusal karantinaya rağmen düzenlediği eyleme müdahalede bulundu. Polisin en az 150 protestocuyu gözaltına aldığı ifade edildi.

İngiltere'de polisin koronavirüs (Covid-19) önlemleri ve aşı karşıtı "StandUpX" adlı grubun ulusal karantinaya rağmen düzenlediği eylemde 150'den fazla göstericiyi gözaltına aldığı ifade edildi. "StandUpX" üyeleri, dün başkent Londra'nın farklı bölgelerinde bir araya geldi. Grup üyeleri önce Kings Cross tren istasyonunda toplandı. Burada, eylemcileri dağılması için uyaran polis, ikazlara uymayan protestoculardan en az 150 kişiyi gözaltına aldığı kaydedili.

"EYLEMCİLERİ UYARDIK"

Polis Başmüfettişi Stuart Bell yaptığı açıklamada "Cuma günü, protestoları nasıl denetleyeceğimizi çok net bir şekilde belirttik ve katılmak isteyenleri, Londra'daki bir toplantıya katılmaları halinde yaptırımla karşılaşma riskiyle karşı karşıya kalacakları konusunda uyardık" dedi.

"DENETLEMELER DEVAM EDECEK"

Başmüfettiş Bell, "Denetlemelerimiz akşama kadar devam edecek ve henüz dağılmamış herkesi eve gitmeye çağırıyorum. Bunu yaparak, yaptırımlarla karşılaşmaktan kurtulabilir ve bu sağlık krizi sırasında kendinizi ve başkalarını korumaya yardımcı olabilirsiniz" dedi.