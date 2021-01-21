İngiltere'deki ev partisine katılanlara 800 pound para cezası - Son Dakika

İngiltere'deki ev partisine katılanlara 800 pound para cezası

21.01.2021 23:02
İngiltere'deki ev partisine katılanlara 800 pound para cezası, System.String[]

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ülke genelinde ev partilerine katılanlara 800 pound para cezası kesileceğini duyurdu.

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ülke genelinde ev partilerine katılanlara 800 pound para cezası kesileceğini duyurdu.

Korona virüs salgını neden ile zor günler geçiren İngiltere'de salgınla mücadele kapsamında ev partilerini organize eden ve katılanlara para cezası vermeye hazırlanıyor. İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel katıldığı çevrimiçi basın toplantısında, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ülke genelinde ev partilerine katılanlara 800 pound para cezası kesileceğini duyurdu. Patel, bu cezanın yasa dışı olarak 15'ten fazla kişini bir araya geldiği ev partilerinde uygulanacağını belirterek, suç tekrarı halinde para cezasının 6 bin 400 pounda kadar çıkacağını aktardı.

ORGANİZATÖRLERE 10 BİN POUNDA PARA CEZASI

Bakan Patel, ev partisini organize eden kişilere ise 10 bin pounda para cezası kesileceğini açıklarken, "Bilim açıktır. Bu tür sorumsuz davranışlar halk sağlığı için bir tehdit oluşturmaktadır. Az sayıda kişi başkalarını riske atarken beklemeyeceğiz" dedi.

"TEHLİKELİ VE SORUMSUZCA"

Çevrimiçi basın toplantısına katılan Ulusal Polis Şefleri Konseyi Başkanı Martin Hewitt ise yaptığı açıklamada, Patel'in duyurusunu memnuniyetle karşıladığını belirtti. Ev partilerini "tehlikeli ve sorumsuzca" olduğunu ifade eden Hewitt, cezalardaki artışın "caydırıcı" olacağını umduğunu aktardı.

SON 24 SAATTE BİN 290 CAN KAYBI

İngiltere'de son 24 saatte bin 290 kişinin daha Covid-19 nedeni ile hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 94 bin 580'e ulaştı. Toplam vaka sayısı ise 3 milyon 543 bin 646'ya yükseldi.

(İHA)

Süleyman Soylu, Para Cezası, Koronavirüs, İngiltere, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İngiltere'deki ev partisine katılanlara 800 pound para cezası - Son Dakika


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