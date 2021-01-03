İngiltere'deki hastaneler Covid-19 hastalarıyla doldu - Son Dakika

İngiltere'deki hastaneler Covid-19 hastalarıyla doldu

03.01.2021 22:37
İngiltere'deki hastaneler Covid-19 hastalarıyla doldu, System.String[]

İngiltere'de yetkililer hastane kapasitelerinin Covid-19 hastalarına yetmediğini belirterek, ilerleyen günlerde vakaların artmasının beklendiğini ve acil tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı.

İngiltere'de yetkililer hastane kapasitelerinin Covid-19 hastalarına yetmediğini belirterek, ilerleyen günlerde vakaların artmasının beklendiğini ve acil tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı.

İngiltere'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kaybı sayıları hızla artmaya devam ediyor. Başkent Londra'da hastane kapasitelerinin Covid-19 hastalarıyla dolduğu belirtilirken, yetkililer daha hızlı yayılan virüsün yeni türünün ülke çapında yayıldığını ve hastanelerin bu duruma hazırlanması gerektiğini ifade etti.

İngiltere'deki Kraliyet Doktorlar Koleji'nden Prof. Dr. Andrew Goddard yaptığı açıklamada, virüsün son derece bulaşıcı yeni türünün ülke çapında yayıldığını ve gelecek haftalarda vaka sayılarının artacağını aktardı. Goddard, " Noel'in büyük bir etkisi olacağına şüphe yok, yeni türünde de büyük bir etkisi olacak, bunun daha bulaşıcı olduğunu biliyoruz, bu yüzden güneydoğuda, Londra'da, Güney Galler'de gördüğümüz büyük rakamları önümüzdeki ay, ülkenin geri kalanında da göreceğiz" dedi.

" Birleşik Krallık'ta insanlar nerede çalışırsa çalışsın, giderek daha fazla vaka göreceğiz ve buna hazırlıklı olmamız gerekiyor" ifadelerini kullanan Goddard, ülkedeki tüm hastanelerin Londra ve Güney İngiltere'dekine benzer bir Covid-19 hasta yoğunluğuna hazırlanması gerektiğine vurgu yaptı.

Goddard, İngiltere halkının maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaya devam etmesi gerektiğini belirterek, bu tedbirlere devam etmenin hayati önem taşıdığını açıkladı.

"SALGIN ORMAN YANGINI GİBİ BÜYÜYOR"

Londra ve İngiltere'nin güneydoğusundaki hastanelerde yoğunluk nedeniyle bazı hastalar başka bölgelere sevk edilirken, İngiltere'deki hastanelerde Nisan ayındaki ilk virüs dalgasından daha fazla Covid-19 hastasının tedavi gördüğü ve Ulusal Sağlık Servisi'nin (NHS) "şimdiye kadarki en yoğun kışı" geçirdiği belirtildi.

Galler'de bir yoğun bakım danışmanı olan Dr. Ami Jones yaptığı açıklamada, "hastanelerin patladığını" ifade etti. Jones, personelin dörtte birinin şu anda hasta veya karantinada olduğunu belirterek, "Salgın orman yangını gibi büyüyor ve hastanelerde yerimiz kalmadı" dedi.

6 GÜNDÜR VAKA SAYISI 50 BİNİN ÜZERİNDE

İngiltere'de son 24 saatte 54 bin 990 yeni vakanın tespit edilmesiyle arka arkaya altıncı gün 50 binin üzerinde günlük vaka sayısı kaydedildi. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 654 bin 779'e yükseldi. Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saat içinde 454 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 75 bin 24'e yükseldi.

(Aylin Karadeniz/İHA)

Koronavirüs, İngiltere, Hastane, Londra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İngiltere'deki hastaneler Covid-19 hastalarıyla doldu - Son Dakika


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