İngiltere'deki Hayvanat Bahçesi Ayıların İnsan Kostümlü Olmadığını Teyit Etti - Son Dakika
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İngiltere'deki Hayvanat Bahçesi Ayıların İnsan Kostümlü Olmadığını Teyit Etti

03.08.2023 18:21

Çin'deki bir ayının insan benzeri davranışlar sergilemesiyle başlayan tartışmalara İngiltere'deki Paradise Wildlife Park hayvanat bahçesi de katıldı. Yetkililer, kendi bünyelerindeki ayının gerçek bir ayı olduğunu doğruladılar.

? İngiltere'deki bir hayvanat bahçesi, Çin'deki bir ayının insan benzeri davranışlar göstermesi üzerine başlayan 'ayıların kostüm giymiş insanlar olduğu' tartışmalarına katıldı. Paradise Wildlife Park yetkilileri esprili bir dille kendi bünyelerindeki Güneş veya Malaya adlarıyla bilinen ayının, 'gerçekten de ayı' olduğunu teyit ettiklerini belirtti.

Çin'in Hangzhou Hayvanat Bahçesi'ndeki bir ayının iki ayak üstünde durarak insan benzeri davranışlar gösterdiği videonun hafta başında sosyal medyada viral olmasıyla başlayan 'ayının kostümlü insan olduğu' tartışmalarına Çin'den zorunlu olarak yanıt gelmiş ve ayıların 'insan olmadığı' açıklanmıştı.

İngiltere'nin başkenti Londra yakınlarında bulunan Paradise Wildlife Park hayvanat bahçesi yetkilileri, Güneş Ayısı veya Malaya cinsi olarak bilinen Kyra adındaki ayının ayakta durduğu görüntüyü paylaşıp esprili bir dille 'Kyra'nın bir güneş ayısı olduğunu teyit edebiliriz' ifadelerini kullandı. Kyra'nın görüntüsü yaklaşık 3.8 milyon kez izlenince bu sefer ikinci bir görüntü paylaşan İngiliz yetkililer 'Kyra'nın hala bir güneş ayısı olduğunu teyit edebiliriz' açıklamasını yaptı.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Yaşam İngiltere'deki Hayvanat Bahçesi Ayıların İnsan Kostümlü Olmadığını Teyit Etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiltere'deki Hayvanat Bahçesi Ayıların İnsan Kostümlü Olmadığını Teyit Etti - Son Dakika
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