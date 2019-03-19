Son Dakika Haberleri: İngiltere'deki İstihdam Oranı Brexit'e Rağmen Zirvede

İngiltere'deki İstihdam Oranı Brexit'e Rağmen Zirvede

1 saat önce

İngiltere'de Brexit endişelerine rağmen istihdam oranı 1971 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

İngiltere'deki İstihdam Oranı Brexit'e Rağmen Zirvede, System.String[]
İngiltere'de Brexit endişelerine rağmen istihdam oranı 1971 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) açıkladığı verilere göre, İngiltere'de istihdam oranı 2018 Kasım ile 2019 Ocak dönemi arasında 32.7 milyon ile rekor seviyeye ulaştı.

Ülkedeki istihdam oranı kayıtların tutulmaya başlandığı 1971 yılından bu yana yüzde 76.1 oranına yükseldi.

İşsizlik oranı ise aynı dönemde 35 bin azalarak 1.34 milyon kişiye düştü.

Şirketlerin yine aynı dönemde 222 bin kişiye istihdam sağlamasıyla ülkede çalışan sayısı 32.7 milyon kişiye çıktı.

İngiltere bir yandan Brexit endişeleri ile sıkıntılı günler yaşarken işsizlik oranındaki düşüş sürpriz oldu.

Ülkedeki işsizlik oranları 16 yaş üzerindeki kadın ve erkekler için 2013 yılından bu yana genel olarak düşüş gösteriyor. - Yağcı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:42 Kaynak: DHA

İngiltere, Dünya
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