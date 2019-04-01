"İngiltere’deki kayıplardan küresel pazar da etkilenebilir"

Dünyada inşaat inşaat sektörüne yön veren en önemli mimarlık ofislerinin konuşlandığı Londra'nın mermer ve doğal taş ihracatında stratejik öneme sahip olduğunu kaydeden İMD Başkanı Zuhal Mansfield, global birçok projenin Londra merkezli olarak yönetildiğini söyledi.

Dünyada inşaat inşaat sektörüne yön veren en önemli mimarlık ofislerinin konuşlandığı Londra'nın mermer ve doğal taş ihracatında stratejik öneme sahip olduğunu kaydeden İMD Başkanı Zuhal Mansfield, global birçok projenin Londra merkezli olarak yönetildiğini söyledi.

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