İngiltere'deki patlamaya ilişkin 3 gözaltı - Son Dakika

İngiltere'nin Liverpool kentinde yer alan bir hastanenin yakınındaki otomobilde meydana gelen patlamayla 3 kişi Terörle Mücadele Yasası kapsamında gözaltına alındı.

İngiltere'nin Liverpool kentindeki kadın hastalıkları için hizmet veren Liverpool Women's Hospital yakınlarında bulunan bir otomobilde yerel saat ile 11.00'de patlama meydana gelmiş, patlamada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi de yaralanmıştı. Polis, söz konusu otomobilin patlamadan kısa süre önce hastaneye yanaşan özel bir taksi olduğunu açıklamış, terörle mücadele ekiplerinin olayla ilgili soruşturma yürüttüğünü aktarmıştı.

Yetkililer, olayla bağlantılı olduğu düşünülen 29, 26 ve 21 yaşlarındaki 3 erkeğin Terörle Mücadele Yasası kapsamında gözaltına alındığını bildirdi. Patlamada hayatını kaybeden kişinin ise henüz kimliğinin tespit edilemediği açıklayan yetkililer, patlamanın nedeni konusunda açık fikirli olduklarını ve soruşturmanın hızla devam ettiğini aktardı.

Liverpool Women's Hospital ise hastaneye olan ziyaret erişiminin "bir sonraki duyuruya kadar" kısıtlandığını ve hastaların "mümkünse" diğer hastaneleri tercih etmesi çağrısında bulundu.

(İHA)