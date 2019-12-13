İngiltere'deki seçimde Muhafazakar Parti'nin tek başına iktidara geldiği kesinleşti. - Son Dakika

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İngiltere'deki seçimde Muhafazakar Parti'nin tek başına iktidara geldiği kesinleşti.
6 saat önce
İngiltere'deki seçimde Muhafazakar Parti'nin tek başına iktidara geldiği kesinleşti.
Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 08:24 Kaynak: AA
İngiltere'deki seçimde Muhafazakar Parti'nin tek başına iktidara geldiği kesinleşti.
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