İngiltere'deki seçimde Muhafazakar Parti'nin tek başına iktidara geldiği kesinleşti. - Son Dakika
Son Dakika Güncel İngiltere'deki seçimde Muhafazakar Parti'nin tek başına iktidara geldiği kesinleşti. - Son Dakika

İngiltere'deki seçimde Muhafazakar Parti'nin tek başına iktidara geldiği kesinleşti.

6 saat önce

İngiltere'deki seçimde Muhafazakar Parti'nin tek başına iktidara geldiği kesinleşti.

İngiltere'deki seçimde Muhafazakar Parti'nin tek başına iktidara geldiği kesinleşti., System.String[]

İngiltere'deki seçimde Muhafazakar Parti'nin tek başına iktidara geldiği kesinleşti.

İngiltere, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 08:24 Kaynak: AA
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