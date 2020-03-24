- İngiltere'deki sokağa çıkma yasağına rağmen Türk mahallesi hareketli - Son Dakika
Son Dakika Güncel - İngiltere'deki sokağa çıkma yasağına rağmen Türk mahallesi hareketli - Son Dakika

- İngiltere'deki sokağa çıkma yasağına rağmen Türk mahallesi hareketli

6 saat önce

- İngiltere'deki sokağa çıkma yasağına rağmen Türk mahallesi hareketli İngiltere genelinde ilan edilen sokağa çıkma yasağına rağmen, başkent Londra'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı Harringay bölgesinde yasağa rağmen hareketlilik sürüyor.

- İngiltere'deki sokağa çıkma yasağına rağmen Türk mahallesi hareketli

LONDRA - İngiltere genelinde ilan edilen sokağa çıkma yasağına rağmen, başkent Londra'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı Harringay bölgesinde yasağa rağmen hareketlilik sürüyor.

İngiltere'de korona virüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından ülke genelinde sessizlik hakim oldu. 300 bin Türk'ün yaşadığı başkent Londra'da sessizlik hakim. Türklerin en yoğun yaşadığı Kuzey Londra'da bulunan Harringay bölgesi ise sokağa çıkma yasağına rağmen sokaklar hareketli. İngiltere genelinde alınan önlemle gereği evlerinden çıkamayan vatandaşlar market alışverişini online gerçekleştirirken, Türk mahallesinde manav, bakkal ve fırın aktif bir şekilde çalışıyor. Harringay bölgesinde bulunan restoranlar sadece paket servis hizmeti verirken, bakkallar ve manavlar günlük çalışmaya devam ediyor.

Trafiğin en yoğun olduğu yer "Türk Mahallesi"'

İngiltere'nin başkenti Londra Avrupa'da nüfus olarak en kalabalık illerden bir tanesi olurken, araç trafiği anlamında da en yoğun illerin başında geliyor. Korona virüs sebebiyle Londra sokaklarında sadece kırmızı otobüsleri görmek mümkünken, Londra'da bulunan Türk mahallesi Harringay'de günlük trafik sıkışıklığı devam ediyor.

İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı kökenli Evren Deniz, "Virüs bütün dünyayı etkiledi. Biz de bir birey olarak her anlamda etkilenmiş durumdayız. Maalesef bütün devlet güçleri, polisi, hastane, doktor herkes aynı şekilde etkilenmiş durumda. İlk etapta Çin'de, Amerika'da, İngiltere'de biraz geriden gidiyorlar. En kötüsü de İtalya'da. Onlar da biraz vurdum duymaz olduğu için, kaçıp Lombardiya bölgesine gitmişler, virüsü güney bölgeye de yaymışlar" dedi.

Londra'da yaşayan Türkmenistanlı Şakircan Aslankulu ise "Türkmenistanlıyım. Türkçeyi bu ülke de öğrendim. Korona virüs bizi çok etkiledi. İngiltere'de herkesi etkiledi. Bizler de önlemimizi alarak, eldivenlerle ve maskelerle dışarı çıkıyoruz" ifadesini kullandı.

- İngiltere'deki sokağa çıkma yasağına rağmen Türk mahallesi hareketli

İngiltere, Londra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:45 Kaynak: İHA

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