İngiltere'deki terör saldırısında saldırganın kimliği açıklandı - Son Dakika

İngiltere'deki terör saldırısında saldırganın kimliği açıklandı

İngiltere'nin Reading kentinde gerçekleştirilen ve 3 kişinin ölümüne, 2 kişi de yaralanmasına neden olan saldırıya ilişkin 25 yaşındaki şüphelinin kimliğinin Khairi Saadallah olduğu açıklandı.

İngiltere'deki terör saldırısında saldırganın kimliği açıklandı, System.String[]
İngiltere'nin Reading kentinde gerçekleştirilen ve 3 kişinin ölümüne, 2 kişi de yaralanmasına neden olan saldırıya ilişkin 25 yaşındaki şüphelinin kimliğinin Khairi Saadallah  olduğu açıklandı.

İngiltere'nin Reading kenti kana bulandı. Kentteki Forbury Gardens parkında bıçaklı saldırı gerçekleşti. 3 kişinin ölümüne, 2 kişi de yaralanmasına neden olan saldırıya ilişkin 25 yaşındaki şüphelinin kimliğinin Libya uyruklu Khairi Saadallah  olduğu açıklandı.? İngiliz medyasında yer alan haberde Saadallah'ın daha önce farklı suçlardan sabıkasının bulunduğunu aktardı. Öte  yandan, Thames Valley polis teşkilatından yapılan yazılı açıklamada, Londra'ya yaklaşık 60 kilometre mesafedeki Reading kasabasında düzenlenen saldırının terör olayı ilan edildiği belirtildi.


- İngiltere
İngiltere, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.06.2020 04:54 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya İngiltere'deki terör saldırısında saldırganın kimliği açıklandı - Son Dakika Dünya

Son Dakika

TikTok'a video çekmeye çalışan genç, silahın ateş alması sonucu hayatını kaybetti Reuters tüm dünyaya duyurdu! Çin koronavirüs aşısında insanlı deney aşamasına geçti Salgının başladığı Çin'den yeni uyarı: Koronavirüs eksi 20 derecede 20 yıl yaşayabiliyor Libya'dan Hükümeti'nden Sisi'nin askeri müdahale tehdidine yanıt: Savaş ilanı olarak görüyoruz Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi TSK'nın Kuzey Irak'taki Pençe-Kartal operasyonu 5 Arap ülkesini çıldırttı Donald Trump, Halkbank davasının savcısı Geoffrey Berman'ı görevden aldı Mısır'daki darbeci Sisi yönetiminden Türkiye karşıtı hamle! Orduya sınır dışı operasyon emri verdi İngiltere'de ırkçılık karşıtı gösterilerin ardından bıçaklanan 3 kişi hayatını kaybetti Libya ordusu, Sisi'nin tehditlerine yanıt verdi Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor ABD'de Floyd'un ölümüne yol açan bir polis daha serbest bırakıldı Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu Trump, salgın nedeniyle ara verdiği mitinglerine başlıyor 10 şişe bira içtikten sonra 18 saat idrarını tutan Çinlinin mesanesi patladı
"En son ne zaman çalındı, hatırlamıyorum" diyen Fatih Terim isyan etti: Bize gereğini yaptılar         
23:44
90+4'teki VAR kararı, G.Saray-G.Antep maçına damga vurdu 90+4'teki VAR kararı, G.Saray-G.Antep maçına damga vurdu         
23:32
Sivasspor, Konyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı Sivasspor, Konyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı         
23:20
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi         
23:13
Son Dakika: Bursa Kestel'deki sel faciasında ölü sayısı yükseldi Son Dakika: Bursa Kestel'deki sel faciasında ölü sayısı yükseldi         
23:11
Belediye otobüsüne çarpan otomobildeki çocuklar ölümden döndü Belediye otobüsüne çarpan otomobildeki çocuklar ölümden döndü         
22:39
3 metre yükseklikten beton zemine düşen bebeğin mucize kurtuluşu 3 metre yükseklikten beton zemine düşen bebeğin mucize kurtuluşu         
22:37
Galatasaray'da Ahmet Çalık kırmızı kart gördü, Mariano sarı kart cezalısı oldu Galatasaray'da Ahmet Çalık kırmızı kart gördü, Mariano sarı kart cezalısı oldu         
22:29
Kurtlar, ağıla girip 22 koyunu telef etti mahalleli ise tedirgin Kurtlar, ağıla girip 22 koyunu telef etti mahalleli ise tedirgin         
22:18
Bursa'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 12 kişi yaralandı Bursa'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 12 kişi yaralandı         
22:04
Doğru bilene tatil hediye ediyorum Doğru bilene tatil hediye ediyorum" diyen Rıdvan Dilmen, F.Bahçe'nin hocasının kim olduğunu sorarak yönetimi eleştirdi         
22:01
TikTok'a video çekmeye çalışan genç, silahın ateş alması sonucu hayatını kaybetti TikTok'a video çekmeye çalışan genç, silahın ateş alması sonucu hayatını kaybetti         
21:59
Uluslararası Göç Filmleri Festivali ödülleri sahiplerini buldu Uluslararası Göç Filmleri Festivali ödülleri sahiplerini buldu         
21:51
Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı         
21:45
Terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah deposunda art arda patlamalar Terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah deposunda art arda patlamalar         
21:42
Son Dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bir askerimiz şehit oldu Son Dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bir askerimiz şehit oldu         
21:29
Son Dakika: Sel suları nedeniyle evinden çıkamayan engelli kız hayatını kaybetti Son Dakika: Sel suları nedeniyle evinden çıkamayan engelli kız hayatını kaybetti         
21:24
Volkan Demirel'den hakeme tepki, oyunculara direktif: Penaltı değil, itiraz edin Volkan Demirel'den hakeme tepki, oyunculara direktif: Penaltı değil, itiraz edin         
21:22
Polisin abdest alan yaşlı adamın çoraplarını ve ayakkabısını giydirmesi beğeni topladı Polisin abdest alan yaşlı adamın çoraplarını ve ayakkabısını giydirmesi beğeni topladı         
20:59
Galatasaray, 10 kişi kaldığı maçta 90+15'te yediği golle Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldı Galatasaray, 10 kişi kaldığı maçta 90+15'te yediği golle Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldı         
20:56
Fenerbahçe'nin Mevlüt'le bulduğu gol VAR kararıyla iptal edildi Fenerbahçe'nin Mevlüt'le bulduğu gol VAR kararıyla iptal edildi         
20:47
Kayseri'de üvey baba dehşeti! 3 yaşındaki çocuğu boğarak öldürüp mezarlığa gömdü Kayseri'de üvey baba dehşeti! 3 yaşındaki çocuğu boğarak öldürüp mezarlığa gömdü         
20:33
Fenerbahçe yönetimi, VAR'da iptal edilen gol nedeniyle Fırat Aydınus'a tepki gösterdi Fenerbahçe yönetimi, VAR'da iptal edilen gol nedeniyle Fırat Aydınus'a tepki gösterdi         
20:32
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışına rağmen yoğun bakımdaki hasta sayısının düşük olduğu illeri paylaştı Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışına rağmen yoğun bakımdaki hasta sayısının düşük olduğu illeri paylaştı         
20:21
Eşinden boşanmak isteyen damada kayınpederi ve kayınbiraderi silahla saldırdı Eşinden boşanmak isteyen damada kayınpederi ve kayınbiraderi silahla saldırdı         
20:18
Son Dakika: Türkiye'de 21 Haziran'da koronavirüs nedeniyle 23 kişi vefat etti, 1192 yeni vaka var Son Dakika: Türkiye'de 21 Haziran'da koronavirüs nedeniyle 23 kişi vefat etti, 1192 yeni vaka var         
20:17
Yağmurdan korunmak için ağaç altına giren kadın, yıldırım çarpması sonucu öldü Yağmurdan korunmak için ağaç altına giren kadın, yıldırım çarpması sonucu öldü         
20:09
10 ilimizde salı gününden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili olacak 10 ilimizde salı gününden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili olacak         
19:39
Diyarbakır'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı, 7 gözaltı Diyarbakır'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı, 7 gözaltı         
19:36
Nijeryalı eski yıldız Celestine Babayaro'nun ağabeyi Emmanuel Babayaro'dan itiraf: Beşiktaş'a gitseydim askerlik yapacaktım Nijeryalı eski yıldız Celestine Babayaro'nun ağabeyi Emmanuel Babayaro'dan itiraf: Beşiktaş'a gitseydim askerlik yapacaktım         
19:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2020 23:52:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İngiltere'deki terör saldırısında saldırganın kimliği açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei