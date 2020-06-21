İngiltere'deki terör saldırısında saldırganın kimliği açıklandı
İngiltere'nin Reading kentinde gerçekleştirilen ve 3 kişinin ölümüne, 2 kişi de yaralanmasına neden olan saldırıya ilişkin 25 yaşındaki şüphelinin kimliğinin Khairi Saadallah olduğu açıklandı.
– İngiltere'nin Reading kentinde gerçekleştirilen ve 3 kişinin ölümüne, 2 kişi de yaralanmasına neden olan saldırıya ilişkin 25 yaşındaki şüphelinin kimliğinin Khairi Saadallah olduğu açıklandı.
İngiltere'nin Reading kenti kana bulandı. Kentteki Forbury Gardens parkında bıçaklı saldırı gerçekleşti. 3 kişinin ölümüne, 2 kişi de yaralanmasına neden olan saldırıya ilişkin 25 yaşındaki şüphelinin kimliğinin Libya uyruklu Khairi Saadallah olduğu açıklandı.? İngiliz medyasında yer alan haberde Saadallah'ın daha önce farklı suçlardan sabıkasının bulunduğunu aktardı. Öte yandan, Thames Valley polis teşkilatından yapılan yazılı açıklamada, Londra'ya yaklaşık 60 kilometre mesafedeki Reading kasabasında düzenlenen saldırının terör olayı ilan edildiği belirtildi.
- İngiltere
Haber Yayın Tarihi: 21.06.2020 04:54 Kaynak: DHA
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