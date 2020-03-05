İngiltere'deki Türk sivil toplum temsilcilerinden Suriye çağrısı - Son Dakika

İngiltere'deki Türk sivil toplum örgütlerinin temsilcileri Suriye kaynaklı sığınmacı kriziyle ilgili Londra'da basın açıklaması yaptı.

Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği önünde toplanan, British-Turkish Association çatı örgütü bünyesindeki sivil toplum örgütlerinin temsilcileri adına basın açıklamasını Leicester Türk Toplum Başkanı İbrahim Gökçe okudu.

Türkiye'nin dünyada en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke olduğu belirtilen açıklamada, "Diktatör Esed'in İdlib'deki masum sivillere saldırısı yüzünden şimdi çok sayıda sığınmacı zaten sığınmacı yükü altındaki Türkiye'ye yönelmiş bulunuyor." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin sığınmacılara yönelik siyasetinin değişmediği belirtilen açıklamada, ülkenin kapısının baskıdan kaçan herkese açık kalacağı vurgulandı.

Uçuşa yasak bölge

Türk sivil toplum örgütleri açıklamalarında İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin hükümetlerinden de taleplerde bulundu.

AB'den, Türkiye ile yaptığı sığınmacı anlaşmasında kendi üzerine düşenleri yerine getirmesi istenilen açıklamada, ilgili hükümetlerin sığınmacıların Avrupa'ya girişini engellememesi çağrısı yapıldı.

Açıklamada, uluslararası toplumdan da İdlib'de uçuşa yasak bir bölge oluşturulması için harekete geçmesi istendi.

Aralarında AK Parti Londra Temsilcisi Abdurrahim Boynukalın ile Uluslararası Demokratlar Birliği İngiltere Şubesi Başkanı Erdal Yetimovan'ın da bulunduğu Türk sivil toplum örgütü temsilcileri daha sonra elçilikte Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın tarafından da kabul edildi.