İngiltere'deki Türk vatandaşları İstanbul'a getirildi - Son Dakika

Tahliye edilenleri taşıyan otobüs personelinin maske ile gözlük taktığı ve tulum giydiği görüldü.

İngiltere'de kalan Türk vatandaşlarının tahliyesi için gönderilen THY uçağı, Londra'dan aldığı yolcularla İstanbul Havalimanı'na indi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İngiltere 'den Türkiye 'ye dönmek isteyen Türk vatandaşlarının tahliyesi için Londra 'ya gönderilen Türk Hava Yollarına (THY) ait uçak, İstanbul 'a döndü.

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