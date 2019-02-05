Son Dakika Haberleri: İngiltere'deki Yangında 4 Çocuk Hayatını Kaybetti

İngiltere'deki Yangında 4 Çocuk Hayatını Kaybetti

52 dakika önce

İngiltere'nin Birmingham kentininin kuzeyindeki Stafford kasabasında bir evde çıkan yangında 4 çocuk hayatını kaybetti.

İngiltere'deki Yangında 4 Çocuk Hayatını Kaybetti, System.String[]
İngiltere'nin Birmingham kentininin kuzeyindeki Stafford kasabasında bir evde çıkan yangında 4 çocuk hayatını kaybetti.

Yerel basında çıkan haberlere göre, gece saatlerinde yaşanan olayda biri kız 4 çocuk ölürken, bir çocuk ve 2 yetişkin de yaralandı.

Yangında ölen çocukların 3, 4, 6 ve 8 yaşlarında olduğu, yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Mahalle sakinleri, çığlıklar duyduklarını ve alevlerin pencerelerden taştığını gördüklerini söyledi.

Yayımlanan fotoğraflarda da yangın nedeniyle evin çatısının bir kısmının çöktüğü, camların kırıldığı görüldü.

Polis yetkilileri, "aileye bu zor zamanlarında uzman personel tarafından destek verildiğini" ve yangının sebebinin araştırıldığını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:48 Kaynak: AA

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