İngiltere'deki yerel seçimlerde oy verme işlemi başladı - Son Dakika
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İngiltere'deki yerel seçimlerde oy verme işlemi başladı

05.05.2022 09:33
İngiltere'deki yerel seçimlerde oy verme işlemi başladı

İngiltere, Galler ve İskoçya'da halk yerel yönetimler, Kuzey İrlanda'da da parlamento seçimleri için sandık başına gitti.

İngiltere, Galler ve İskoçya'da halk yerel yönetimler, Kuzey İrlanda'da da parlamento seçimleri için sandık başına gitti.

İngiltere, Galler ve İskoçya'da seçmenler, 4 yıllığına yeni belediye meclis üyelerini belirleyecek.

Toplam 4 bin 350 aday, İngiltere'de 140'tan fazla, İskoçya'da 32, Galler'de de 22 belediye için yarışıyor. Saat 07.00'de (TSİ 09.00) açılan sandıklar, saat 22.00'de kapanacak.

İngiltere'de Avrupa Birliği (AB) ve İngiliz Milletler Topluluğu vatandaşları, İskoçya ve Galler'de ise yasal olarak bu bölgelerde yaşayan herkes oy kullanılabilecek.

Sandıkların okullar, kiliseler ve etkinlik merkezlerine kurulduğu seçimin sonuçları, büyük oranda cuma günü, bazı yerlerde ise cumartesi belli olacak.

Johnson'ın liderliği de oylanacak

Seçimler sadece şehir planlama, konut ve çöp toplama gibi konularda kimin sorumlu olacağını belirlemekle kalmayacak, aynı zamanda mevcut Muhafazakar Parti hükümeti ve özellikle Başbakan Boris Johnson için de bir karne niteliğinde olacak.

Artan hayat pahalılığı, Başbakanlıkta Kovid-19 kurallarının ihlal edildiği partiler ve Muhafazakar Parti milletvekillerinin karıştığı skandalların seçimleri etkileyebileceği değerlendiriliyor.

Yerel seçimler, Başbakanlıkta partilerle ilgili seçmenlerin ne düşündüklerinin bir göstergesi olarak görülecek. Bu partilerden biri nedeniyle para cezası alan Johnson'ın olası bir hezimet durumunda koltuğu daha da sallanacak.

Öte yandan İşçi Partisinin kötü performans göstermesi durumunda partinin lideri Keir Starmer da sorgulanır hala gelecek.

Kuzey İrlanda'da ayrılıkçılar birinci parti olabilir

Kuzey İrlanda'da ise yerel parlamentonun yeni üyeleri belirlenecek.

Anketler, İngiltere'den ayrılarak İrlanda Cumhuriyeti ile birleşmeyi destekleyen Sinn Fein'in, karşıt görüşteki Demokratik Birlik Partisinin (DUP) yüzde 7 önünde olduğunu gösteriyor.

Anketlerin doğru çıkması durumunda Sinn Fein, seçimlerden en büyük parti olarak çıkacak. Ancak olası bir zafer durumunda bölgede ne gibi siyasi gelişmeler olacağı belirsiz.

Kuzey İrlanda'ya özel yetki paylaşımı anlaşmasına göre, iki tarafın bölgeyi birlikte yönetmesi gerekiyor. Ancak DUP, Sinn Fein'in Kuzey İrlanda'daki lideri Michelle O'Neill'in Başbakan olması durumunda Başbakan Yardımcılığı için herhangi bir isim önermeyeceğini açıkça belirtti.

Yönetim krizin derinleşmesi, bir dönem adı savaş ve çatışmalarda anılan bölgede tansiyonun yeniden yükselmesine yol açabilir.

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Kuzey İrlanda, England, İskoçya, Galler, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere'deki yerel seçimlerde oy verme işlemi başladı - Son Dakika


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