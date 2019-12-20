İngiltere'den 2018 yılında Nepal'deki çocuklara yardım etmek için yola çıkan yazar, gezgin ve... - Son Dakika

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İngiltere'den 2018 yılında Nepal'deki çocuklara yardım etmek için yola çıkan yazar, gezgin ve...
6 saat önce
İngiltere'den 2018 yılında Nepal'deki çocuklara yardım etmek için yola çıkan yazar, gezgin ve maraton koşucusu Rosie Swale Pope (73), yürüyerek 1 yılda İstanbul'a ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 12:08 Kaynak: İHA
İngiltere'den 2018 yılında Nepal'deki çocuklara yardım etmek için yola çıkan yazar, gezgin ve maraton koşucusu Rosie Swale Pope (73), yürüyerek 1 yılda İstanbul'a ulaştı. Nepal'e kadar toplam 6 bin 900 kilometreyi yürüyerek kat etmeyi planlayan Pope, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden yürüyerek karşıya geçti. - İSTANBUL
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