İngiltere'den 2018 yılında Nepal'deki çocuklara yardım etmek için yola çıkan yazar, gezgin ve... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İngiltere'den 2018 yılında Nepal'deki çocuklara yardım etmek için yola çıkan yazar, gezgin ve... - Son Dakika

İngiltere'den 2018 yılında Nepal'deki çocuklara yardım etmek için yola çıkan yazar, gezgin ve...

6 saat önce

İngiltere'den 2018 yılında Nepal'deki çocuklara yardım etmek için yola çıkan yazar, gezgin ve maraton koşucusu Rosie Swale Pope (73), yürüyerek 1 yılda İstanbul'a ulaştı.

İngiltere'den 2018 yılında Nepal'deki çocuklara yardım etmek için yola çıkan yazar, gezgin ve..., System.String[]

İngiltere'den 2018 yılında Nepal'deki çocuklara yardım etmek için yola çıkan yazar, gezgin ve maraton koşucusu Rosie Swale Pope (73), yürüyerek 1 yılda İstanbul'a ulaştı. Nepal'e kadar toplam 6 bin 900 kilometreyi yürüyerek kat etmeyi planlayan Pope, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden yürüyerek karşıya geçti. - İSTANBUL

İngiltere, İstanbul, Nepal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 12:08 Kaynak: İHA
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