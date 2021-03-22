İngiltere'den 4 Çinli yetkiliye yaptırım - Son Dakika

İngiltere'den 4 Çinli yetkiliye yaptırım

22.03.2021 21:31
İngiltere'den 4 Çinli yetkiliye yaptırım, System.String[]

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Çin'in Sincan bölgesindeki Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri nedeniyle 4 Çinli yetkiliye yaptırım uygulanacağını duyurdu.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Çin'in Sincan bölgesindeki Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri nedeniyle 4 Çinli yetkiliye yaptırım uygulanacağını duyurdu.

Avrupa Birliği ve ABD'nin ardından bir ülke daha Çin'e yaptırım kararı aldı. Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur Türklerine yönelik yaptığı insan hakları ihlalleri nedeniyle İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, 4 Çinli yetkiliye yaptırım uygulanacağını açıkladı. Raab, Doğu Türkistan'daki "son derece rahatsız edici" bir baskının "zamanımızın en kötü insan hakları ihlallerinden biri" olduğunu ifade etti. Dışişleri Bakanı Raab, uydu görüntüleri, hayatta kalanların ifadeleri, resmi belgeler, Çin hükümetinin kendisinden sızanlar, İnsan Hakları İzleme Örgütü ve Uluslararası Af Örgütü de dahil olmak üzere güvenilir açık kaynak raporları, İngiliz diplomatların bölgeye yaptığı ziyaretler ile Sincan'da yaşananların "kanıtlarının açık olduğunu" belirtti. Raab ayrıca, din inancının, Uygur dili ve kültürünün sistematik bir şekilde ayrımcılığa uğradığını sözlerine ekledi. Raab, "Bölgede yaşanan insan hakları ihlalleri nedeniyle Çin hükümetine uluslararası toplumun böyle bir duruma göz yummayacağına dair en açık mesajı göndereceğiz. Ortaklarımızla beraber hareket ederek, insan hakları ihlallerinden sorumlu olanlardan hesap sormak için hep birlikte hareket edeceğiz" dedi.

Raab, yaptırım uygulanacak olan Çinli yetkililerin Sincan Uygur Özerk Bölgesi Siyasi ve Hukuki İşleri Komitesinin eski Sekreteri Zhu Hailun, Sincan Uygur Özerk Bölgesi Parti Komitesi Genel Sekreter Yardımcısı Wang Junzheng, Sincan Uygur Özerk Bölgesi Siyasi ve Hukuki İşler Komitesi Sekreteri ve Kamu Güvenliği Bölümünün eski Müdürü Wang Mingshan ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi Hükümeti Başkan Yardımcısı ve Kamu Güvenliği Bölümü Direktörü Chen Mingguo olduğunu belirtti.

AB, 4 ÇİNLİ YETKİLİ VE 1 KURUMA YAPTIRIM KARARI ALMIŞTI

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Konseyi de İngiltere ile beraber Çin'e yaptırım uygulanması kararı aldı. AB Dışişleri Bakanları, günün erken saatlerinde Çin'in Sincan bölgesindeki Uygur Türklerine yönelik baskıdan dolayı yeni AB Küresel İnsan Hakları Yaptırım Rejimi çerçevesinde 4 Çinli yetkiliye ve bir kuruma yaptırım uygulama kararı almıştı. 30 yıldan bu yana ilk kez Çin'e karşı insan hakları ihlalleri nedeniyle yaptırım uygulama kararı alan AB'nin yaptırım uygulanan kişilerin isimlerini AB'nin resmi gazetesinde yayımlaması bekleniyor.

Çin ise, AB'nin yaptırım kararının ardından 10 Avrupa Parlamentosu üyesine ve 4 kuruma misilleme yaparak yaptırım uygulayacağını açıklamıştı.

ABD'DEN 2 ÇİNLİ YETKİLİYE YAPTIRIM KARARI

ABD'de de Çin'in Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri ile bağlantılı olarak 2 Çinli yetkiliye daha yaptırım kararı almıştı. ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Sincan Üretim ve İnşaat Kolordusu (XPCC) Parti Komitesi Sekreteri Wang Junzheng ve Sincan Kamu Güvenliği Bürosu (XPSB) yöneticisi Chen Mingguo'ya yaptırım uygulandığı belirtilmişti. Bakanlık, iki yetkilinin "ABD Küresel Magnitsky İnsan Hakları Hesap Verebilirlik Yasası" kapsamında hedef alındığını aktarmış, bu hareketin Avrupa Birliği (AB), İngiltere ve Kanada tarafından alınan önlemleri tamamladığını kaydetmişti.

(Aylin Karadeniz/İHA)

İngiltere'den 4 Çinli yetkiliye yaptırım

Çin Halk Cumhuriyeti, İnsan Hakları, England, Uygur, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İngiltere'den 4 Çinli yetkiliye yaptırım - Son Dakika


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