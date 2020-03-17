İngiltere'den 4'lü zirve açıklaması - Son Dakika
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İngiltere'den 4'lü zirve açıklaması

32 dakika önce

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in bugün gerçekleştirdiği video konferansla ilgili açıklama yayımladı.

İngiltere'den 4'lü zirve açıklaması, System.String[]

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in bugün gerçekleştirdiği video konferansla ilgili açıklama yayımladı.

Başbakanlık ofisi "10 Numara"dan yapılan yazılı açıklamada, konferansta liderlerin İdlib'de sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşıladığı ifade edildi.

Açıklamada, "Liderler, rejim ile destekçilerinin neden olduğu insani krizi ve Suriye içinde ve Suriye'nin dışına doğru insanların kitlesel olarak yerlerinden edilmelerini kınadı." ifadesine yer verildi.

Görüşmede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının da ele alındığı belirtilen açıklamada, liderlerin bu salgına yönelik küresel sağlık tedbirlerini desteklemenin ve salgının ekonomik etkilerini hafifletmenin önemi üzerinde görüş birliğine vardığı kaydedildi.

Boris Johnson, İngiltere, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 10:20 Kaynak: AA
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