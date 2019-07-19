Son Dakika Haberleri: İngiltere'den açıklama: "Acil olarak bakıyoruz"
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İngiltere'den açıklama: "Acil olarak bakıyoruz"

1 saat önce

İngilitere Dışişleri Bakanlığı, Hürmüz Boğazı'nda İran tarafından alıkonulan petrol tankeri hakkında acil olarak ilgilendiklerini duyuruldu.

İngiltere'den açıklama:
İngilitere Dışişleri Bakanlığı, Hürmüz Boğazı'nda İran tarafından alıkonulan petrol tankeri hakkında acil olarak ilgilendiklerini duyuruldu.
İngiliz Devlet Televizyonu BBC'de yer alan haberlerde, İngiltere Dışişleri Bakanlığının, Hürmüz Boğazı'nda İran tarafından alıkonulan petrol tankeri konusunda yayınlanan rapor sonrasında "acil" olarak konuyla ilgili araştırma yaptıkları açıklandı.
İran Devrim Muhafızları tarafından yayınlanan bildiride, Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait 'Stena Impero' adlı petrol tankerini alıkoyduğu açıklanmıştı. Bildiride, "İngiltere'nin Stena Impero adlı petrol tankeri Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında uluslararası kurallara riayet etmediği için alıkonulmuştur" bilgisi paylaşılmıştı.
(Yunus Dalgıç/İHA)
İngiltere, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:55 Kaynak: İHA
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