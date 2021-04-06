İngiltere'den AstraZeneca kararı: Çocuklar üzerindeki denemeler durduruldu - Son Dakika

İngiltere'den AstraZeneca kararı: Çocuklar üzerindeki denemeler durduruldu

06.04.2021 22:03
İngiltere'den AstraZeneca kararı: Çocuklar üzerindeki denemeler durduruldu, System.String[]

İngiltere'de Oxford ve AstraZeneca'nın ortak geliştirdiği Kovid-19 aşısına ilişkin kriz sürerken, kan pıhtısı ölümleri nedeniyle çocuklar üzerindeki denemelerin durdurulduğu açıklandı.

İngiltere, (DHA- İngiltere'de Oxford ve AstraZeneca'nın ortak geliştirdiği Kovid-19 aşısına ilişkin kriz sürerken, kan pıhtısı ölümleri nedeniyle çocuklar üzerindeki denemelerin durdurulduğu açıklandı.

İngiltere'den Oxford-AstraZeneca tarafından geliştirilen koronavirüs aşısını olan 7 kişinin sıradışı kan pıhtısı vakasından ötürü hayatını kaybetmesinin ardından kritik açıklama geldi. Ülkede Oxford-AstraZeneca aşının çocuklar üzerinde denenmesinin askıya alındığı açıklandı.Oxford Üniversitesi'nden Profesör Andrew Pollard İngiliz medyasına yaptığı açıklamada ekibin daha fazla bilgi beklediğini, aşıya dair güvenlik endişesi olmadığını söyledi.

EMA'DAN BAĞLANTISI 'AÇIK' MESAJI

Avrupa İlaç Ajansı'ndan (EMA) Marco Cavaleri, Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısıyla kan pıhtılaşması vakaları arasındaki bağlantının 'açık' olduğunu söyledi. Cavaleri Oxford Üniversitesi ile İsveç merkezli ilaç firması tarafından ortaklaşa geliştirilen AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısı ile aşılanan gençler arasında beklenenden daha fazla kanda pıhtılaşma vakası görüldüğünü kaydetmişti.

7 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu, ülkede, 7 kişinin Oxford ve AstraZeneca tarafından geliştirilen corona virüsü aşısını olduktan sonra oluşan kan pıhtısından hayatını kaybettiğini doğruladı. Kurumdan yapılan açıklamada, 9 Aralık 2020 ile 21 Mart 2021 aralığını kapsayan raporda aşılanan 18 milyon kişiden 30'unda kan pıhtısı yan etkisi görüldüğünü ve bunlardan 7 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.


İngiltere'den AstraZeneca kararı: Çocuklar üzerindeki denemeler durduruldu

England, İlaç, DHA, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya İngiltere'den AstraZeneca kararı: Çocuklar üzerindeki denemeler durduruldu - Son Dakika Dünya


YORUMLAR

Son Dakika

Mansur Yavaş koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle tüm randevularını iptal etti Mansur Yavaş koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle tüm randevularını iptal etti Şeyma Subaşı hayalinin gerçek olduğunu peş peşe pozları bikinili ile duyurdu Şeyma Subaşı hayalinin gerçek olduğunu peş peşe pozları bikinili ile duyurdu Esra Erol'a katılan kadından stüdyoyu buz kestiren sözler: Evli erkeklerle birlikte oluyorsam kime ne? Esra Erol'a katılan kadından stüdyoyu buz kestiren sözler: Evli erkeklerle birlikte oluyorsam kime ne? Son Dakika: Türkiye'de 6 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 211 kişi vefat etti, 49 bin 584 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 6 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 211 kişi vefat etti, 49 bin 584 yeni vaka tespit edildi Kızını öldürdüğü acılı babaya duruşmada başsağlığı diledi, aile isyan etti Kızını öldürdüğü acılı babaya duruşmada başsağlığı diledi, aile isyan etti Kaza yapan sürücü 'Kronik astımım var' dedi, alkollü çıktı Kaza yapan sürücü 'Kronik astımım var' dedi, alkollü çıktı 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar, doğum yapınca ortaya çıktı 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar, doğum yapınca ortaya çıktı Meteoroloji uzmanından perşembe için uyarı: Araçlarınızı kapalı yerlere alın Meteoroloji uzmanından perşembe için uyarı: Araçlarınızı kapalı yerlere alın
Yıldız kalecinin eşcinsellik için söyledikleri gündem oldu! Vatandaşından yanıt gecikmedi Yıldız kalecinin eşcinsellik için söyledikleri gündem oldu! Vatandaşından yanıt gecikmedi         
21:53
Emniyet'ten Emniyet'ten "İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasıyla kadınların başvuruları reddediliyor" haberine yalanlama         
21:46
Süper Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, sahasında Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı Süper Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, sahasında Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı         
21:31
Gözaltına alınan şahıs, 'Sen kimsin ulan' diyerek polise tekme attı Gözaltına alınan şahıs, 'Sen kimsin ulan' diyerek polise tekme attı         
20:17
Libya Başbakanı, Libya Başbakanı, "Ankara ile imzalanan anlaşma devam edecek" dedi, Miçotakis'in yüzü şekilden şekle girdi         
19:33
Eşi tarafından boğularak öldürülen kadının Eşi tarafından boğularak öldürülen kadının "Bu adam beni öldürürse boğarak öldürür" dediği ortaya çıktı         
19:27
Yeni transferin yaşı sosyal medyayı salladı! Herkes aynı ironik cümleyi kurdu Yeni transferin yaşı sosyal medyayı salladı! Herkes aynı ironik cümleyi kurdu         
18:16
Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Çin'e Akşener ve Yavaş notası Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Çin'e Akşener ve Yavaş notası         
17:51
Çalıştığı havalimanı yakınlarında kendini ağaca asarak intihar etti Çalıştığı havalimanı yakınlarında kendini ağaca asarak intihar etti         
17:02
Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri! Rahmi Koç bile kendine 5. sırada yer buldu Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri! Rahmi Koç bile kendine 5. sırada yer buldu         
15:30
Oğlunun düğününde, gelininin 20 yıl önce terk ettiği kızı olduğunu öğrendi Oğlunun düğününde, gelininin 20 yıl önce terk ettiği kızı olduğunu öğrendi         
14:59
240 bin liralık borcu yüzünden kocasının ahlaksız teklifini kabul etti 240 bin liralık borcu yüzünden kocasının ahlaksız teklifini kabul etti         
14:54
Didem Soydan'dan çok konuşulacak fantezi itirafı: Bunun için özel ayakkabılarım var Didem Soydan'dan çok konuşulacak fantezi itirafı: Bunun için özel ayakkabılarım var         
13:56
Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt         
12:50
Dünyanın gözü Donbas'ta! Rusya ve Ukrayna arasında tansiyon yükseldi, çıkan çatışmada 2 asker öldü Dünyanın gözü Donbas'ta! Rusya ve Ukrayna arasında tansiyon yükseldi, çıkan çatışmada 2 asker öldü         
12:39
Henüz 27 yaşındaydı! Çiğnediği sakız talihsiz genci hayattan kopardı Henüz 27 yaşındaydı! Çiğnediği sakız talihsiz genci hayattan kopardı         
12:33
İndirim kuyruğu değil! Erkekleri cinsel ilişki vaadiyle kandıran 'Yarasa kız'lar adliyede İndirim kuyruğu değil! Erkekleri cinsel ilişki vaadiyle kandıran 'Yarasa kız'lar adliyede         
10:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2021 22:15:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İngiltere'den AstraZeneca kararı: Çocuklar üzerindeki denemeler durduruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei