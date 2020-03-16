İngiltere'den ateşi ve öksürüğü olanlara "doktora gitme, eve kapan" tavsiyesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İngiltere'den ateşi ve öksürüğü olanlara 'doktora gitme, eve kapan' tavsiyesi - Son Dakika

İngiltere'den ateşi ve öksürüğü olanlara "doktora gitme, eve kapan" tavsiyesi

34 dakika önce

İngiltere'de Ulusal Sağlık Sistemi (NHS), yüksek ateşi ve kuru öksürüğü olanlara sağlık hizmetine başvurmadan eve kapanma tavsiyesinde bulundu.

İngiltere'den ateşi ve öksürüğü olanlara

İngiltere'de Ulusal Sağlık Sistemi (NHS), yüksek ateşi ve kuru öksürüğü olanlara sağlık hizmetine başvurmadan eve kapanma tavsiyesinde bulundu.

NHS internet sitesindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) rehberinde, yüksek ateşi ve kuru öksürüğü olanlardan 7 gün boyunca kendilerini eve kapatmaları istendi.

Bu belirtileri bulunanların doktora veya hastaneye başvurmaması istenen rehberde, İngilizlere sadece durumlarının ağırlaşması veya 7 günde iyileşmemesi halinde telefonda acil sağlık tavsiyesi verilen "111" numarasını aramaları salık verildi.

Rehberde, vatandaşlara ilk aşamada Kovid-19 testi yapılmayacağı, kendilerini eve kapamalarının yeterli olacağı vurgulandı.

"4 aya kadar eve kapanma" tavsiyesi

İngiltere'de hükumetin de 70 yaşın üzerindeki vatandaşlara kendilerini 4 aya kadar eve kapanmalarını tavsiyeye hazırlandığı belirtiliyor.

Öte yandan İngiliz hükumeti, salgının ağırlaşması halinde yoğun bakıma ihtiyaç duyacak hastaların sayısının on binleri bulmasını bekliyor. Hükumet, bu senaryoya hazırlık kapsamında, ülkedeki tıbbi ekipman üreticilerine "çok fazla solunum cihazı üretmeleri" çağrısı yaptı.

İngiltere'de, halihazırda toplam 5 bin solunum cihazı bulunduğu belirtiliyor.

"Sürü bağışıklığı"

Ülkede hükumetin bilim danışma heyetinin belirlediği salgınla mücadele stratejisi de tartışılıyor.

"Sürü bağışıklığı" adı verilen bu stratejiyle, toplumun yüze 60'ına virüsün bulaşması ve bu kesimin virüse karşı bağışıklık geliştirmesi beklenecek.

Hükumetin, okulları kapatma kararı almaması da bu stratejiye bağlanıyor.

Ancak bir grup vatandaşın, İngiliz Parlamentosunun dilekçelere ayrılmış internet sitesinde başlattığı kampanyayla hükumetin bu tutumunu değiştirmesi isteniyor.

Hükumetten, okulların en kısa sürede kapatılmasını talep eden kampanya kapsamında, şu ana kadar 597 bin imza toplandı.

Bilim adamlarından açık mektup

Hafta sonu da 200'den fazla bilim adamı açık bir mektup yayımlayarak, hükümetten; salgını önlemeye dönük daha radikal tedbirler almaya çağırmıştı.

Mektupta, özellikle sosyal mesafe ve toplantıların önlenmesine dönük tedbirlerin önemi vurgulanmıştı.

İngiltere futbol müsabakaları, nisana kadar askıya alınmış, aralarında Londra Kitap Fuarı'nın da yer aldığı çok sayıda uluslararası etkinlik iptal edilmişti.

Bugün itibarıyla 1543 Kovid-19 vakasının tespit edildiği ülkede, 35 kişi ise salgına bağlı olarak hayatını kaybetti.

İngiltere, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 06:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüse karşı Fas asıllı Hollanda vatandaşının yaptığı stok görenleri şaşırttı
Türkiye'ye gelmek için çağrıda bulunan 300 Türk vatandaşı yarın Fransa'dan hareket edecek Uzmanlar, vatandaşları ventil maske konusunda uyardı: Virüs olduğu gibi dışarı yayılıyor AB'den "yabancılara" seyahat kısıtlaması
Ermenistan, koronavirüs nedeniyle 16 Nisan'a kadar olağanüstü hal ilan etti Ermenistan, koronavirüs nedeniyle 16 Nisan'a kadar olağanüstü hal ilan etti         
16:55
Ukrayna'dan gelen Necati Şaşmaz, koronavirüs şüphesinden dolayı çocuklarını icra yoluyla görebildi Ukrayna'dan gelen Necati Şaşmaz, koronavirüs şüphesinden dolayı çocuklarını icra yoluyla görebildi         
15:33
İran'ı istila eden çekirge türünün Hakkari'de görüldüğü iddiası, Bakanlığı harekete geçirdi İran'ı istila eden çekirge türünün Hakkari'de görüldüğü iddiası, Bakanlığı harekete geçirdi         
15:23
Karantinada olan Mesut Özil, oyun oynarken canlı yayın açtı ve yardım topladı Karantinada olan Mesut Özil, oyun oynarken canlı yayın açtı ve yardım topladı         
14:31
Gigi Datome'den koronavirüs uyarısı: Türkiye'nin İtalya gibi olmasını istemiyorum Gigi Datome'den koronavirüs uyarısı: Türkiye'nin İtalya gibi olmasını istemiyorum         
12:10
CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verdi CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verdi         
12:00
Çaldıkları aracı kaza yapınca terk eden hırsızlar, telefonu unutunca yakayı ele verdi Çaldıkları aracı kaza yapınca terk eden hırsızlar, telefonu unutunca yakayı ele verdi         
11:40
Son dakika: Benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren 7 kuruş zam geliyor Son dakika: Benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren 7 kuruş zam geliyor         
09:46
Trabzonspor, koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını kapattı Trabzonspor, koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını kapattı         
09:36
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü         
09:04
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı         
00:41
Türkiye'de, toplam 18 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi Türkiye'de, toplam 18 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi         
23:59
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: 3 puanınız batsın Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: 3 puanınız batsın         
23:07
Rıdvan Dilmen: EURO 2020 bu yıl oynanmayacak Rıdvan Dilmen: EURO 2020 bu yıl oynanmayacak         
22:27
Burak Yılmaz: Tedbirler alındı, lütfen herkes sakin olsun Burak Yılmaz: Tedbirler alındı, lütfen herkes sakin olsun         
22:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 19:26:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İngiltere'den ateşi ve öksürüğü olanlara "doktora gitme, eve kapan" tavsiyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]