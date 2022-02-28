İngiltere'den Belarus'taki anayasa değişikliği referandumuna ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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İngiltere'den Belarus'taki anayasa değişikliği referandumuna ilişkin açıklama Açıklaması

28.02.2022 18:02
İngiltere'den Belarus'taki anayasa değişikliği referandumuna ilişkin açıklama Açıklaması

İngiltere'nin Avrupa ve Kuzey Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı James Cleverly, Belarus'taki anayasa değişikliği referandumunun, uluslararası standartları karşılayamadığını veya Belarus halkına gerçek seçenekler sunamadığını bildirdi.

İngiltere'nin Avrupa ve Kuzey Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı James Cleverly, Belarus'taki anayasa değişikliği referandumunun, uluslararası standartları karşılayamadığını veya Belarus halkına gerçek seçenekler sunamadığını bildirdi.

Cleverly, Belarus'ta anayasada değişiklik ve ilaveler yapılması için düzenlenen halk oylamasına ilişkin yaptığı açıklamada, oylama sırasında görülen keyfi tutuklamalar ve protestolara yönelik baskıların "kabul edilemez" olduğunu kaydetti.

Referandumun uluslararası standartları karşılayamadığını veya Belarus halkına gerçek bir dizi seçenek sunamadığını belirten Cleverly, "Uluslararası gözlemcilerin olmaması veya uygun bir kamuoyu istişaresinin olmaması, rejimin demokratik bir süreci engellemeye yönelik bariz girişimlerini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

-"Belarus halkının kendi geleceğini belirleme talebini destekliyoruz"

Cleverly, bu sonucun, muhalefet adaylarının, gazetecilerin ve barışçıl protestocuların hapsedildiği ve protestoların acımasızca bastırıldığı 2020'deki kusurlu cumhurbaşkanlığı seçimlerini takip ettiğini belirterek şunları kaydetti:

"(Referandum) Aynı zamanda Belarus'un, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırganlığına kabul edilemez desteğinin ortasında gerçekleşiyor. Belarus halkının kendi geleceğini belirleme talebini destekliyoruz. Yetkilileri demokratik muhalefet ve sivil toplumla kapsayıcı bir ulusal diyaloğa girmeye çağırıyoruz."

YORUMLAR
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Belarus'ta halk anayasa değişikliğini destekledi Belarus'ta halk anayasa değişikliğini destekledi (3) Belarus'ta halk anayasa değişikliği için sandık başında (3) Belarus'ta halk anayasa değişikliği için sandık başında

Kuzey Amerika, Anayasa, England, Belarus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere'den Belarus'taki anayasa değişikliği referandumuna ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


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