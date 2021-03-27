İngiltere'den bir profesör ile 'sahte Rus ajanı' arasındaki yazışmalar

İngiltere'de bir akademisyenin, Rus ajanı olduğunu ima eden bir kişiyle aylarca yazışarak, bilgi paylaştığı ortaya çıktı.

Edinburgh Üniversitesi'nden Profesör Paul McKeigue, Suriye'de işlenen savaş suçlarını belgeleyen bir grubun yöneticisinin, aslında Amerikan Merkezi Haberalma Örgütü CIA için çalıştığını kanıtlamaya çalışıyordu.

Bunu yaparken "Ivan" kod isimli ve Rus ajanı olduğunu ima eden kişiden yardım istedi ve onunla aylarca yazıştı.

İşin asıl ilginç yanı ise "Ivan" kod adlı kişinin adını taşıyan elektronik postaları aslında Profesör McKeigue'nin hedefi olan gruptan bazı kişilerin yazıyor olmasıydı.

Kısacası Profesör tuzağa düşmüştü.

Profesör yanlış bir şey yapmadığında ısrarlı. Sadece kiminle yazıştığı konusunda önyargısız davrandığını söylüyor.

Yazışmaların amacı neydi?

Profesör McKeigue, kısa adı CIJA olan ve uluslararası savaş suçları davalarında kullanılmak üzere Suriye'de işlenen savaş suçlarını belgeleyen örgütlenme ile ilgili ayrıntılara ulaşmaya çalışıyordu.

Açık adı Uluslararası Adalet ve Şeffaflık Komisyonu (Commission for International Justice and Accountability) olan bu örgütün topladığı belgeler, şu anda Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi'nde, Suriyeli eski bir askeri istihbarat subayının 4 bin ayrı işkence suçlamasıyla yargılandığı davada kullanılıyor.

Edinburgh Üniversitesi'nde çalışan profesör, konuyu araştırırken kendisiyle temas kuran "Ivan" kod isimli kişiden, CIJA'nın yöneticisinin birlikte olmuş olabileceği bir kadınla ilgili bilgi istiyor ve örgüt yöneticisinin kokain kullanıp kullanmadığını soruyordu.

Profesör aynı kişiden, bunun yanı sıra, bir dizi İngiliz akademisyen ile aralarında BBC muhabirlerinin de bulunduğu gazeteciler hakkında bilgi istedi. Ayrıca "Ivan"a, bir Rus medya kuruluşunda çalışan bir gazeteciyle ilgili olarak "Sizin ofis onun hakkında gözünü açık tutsun" diye yazdı.

Suriye Çalışma Grubu üyesi

McKeigue, İngiltere hükümetini, Suriye'de rejim değişikliğinin zeminini hazırlamak için Esad yönetimi hakkında bir karşı propaganda kampanyası yürütmekle suçlayan bir grup Britanyalı akademisyenin oluşturduğu, Suriye Çalışma Grubu adlı oluşumun üyesi.

Profesör, Suriye Çalışma Grubu tarafından hazırlanan eleştirel bir raporun taslağını da "Ivan" ile paylaştı.

Rapor kendisiyle birlikte Bristol Üniversitesi'nden Profesör David Miller ve eski Sheffield Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Piers Robinson'ın imzasını taşıyor.

Kuruluş çalışanları neden böyle bir tuzak kurdu?

CIJA adlı kuruluşun yöneticisi Bill Wiley, Profesör McKeigue ile "Ivan" takma adıyla yazışan örgüt çalışanlarının, profesöre doğrudan Rus ajanı olduklarını söylemediklerini ama bu çıkarsamayı yapabileceği imalarda bulunduklarını söylüyor.

Bill Wiley, CIJA çalışanlarının Profesör McKeigue ile bu sahte yazışmayı sürdürmelerinin sebebi sorulduğunda ise, örgütün güvenliği ile ilgili kaygılarını gerekçe gösteriyor.

Wiley'e göre CIJA, Suriye Çalışma Grubu raporunun, Suriye'den toplamış oldukları bir milyonu aşkın belgeyi tuttukları arşivin yerini ya da örgüt çalışanlarının kimliklerini ifşa edebileceğinden kaygılanıyordu. Örgüt bu bilgileri güvenlik endişeleriyle gizli tutuyor.

Profesör ne diyor?

Konuyla ilgili olarak BBC'nin sorularını yanıtlayan Profesör McKeigue ise, her vatandaş gibi kendisinin de bir konuyu araştırırken bu konuda bilgisi olabilecek her türlü insanla, hatta adını saklayan kaynaklarla ilişkiye geçtiğini söyledi.

Bireysel olarak yaptığı yazışmaların tamamıyla yasal olduğunu söyleyen akademisyen, herhangi bir devlet sırrına erişimi olmadığını da ekledi.

Profesör mensubu olduğu Suriye Çalışma Grubu'nun diğer üyelerinin ise bu yazışmalardan haberdar olmadığını söyledi.