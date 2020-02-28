İngiltere'den BMGK'ya acil toplanma çağrısı - Son Dakika
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İngiltere'den BMGK'ya acil toplanma çağrısı

6 saat önce

İngiltere, dün Suriye'de gerçekleştirilen saldırıda 33 Türk askerinin şehit edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) acil toplanma çağrısı yaptı.

İngiltere'den BMGK'ya acil toplanma çağrısı, System.String[]

İngiltere, dün Suriye'de gerçekleştirilen saldırıda 33 Türk askerinin şehit edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) acil toplanma çağrısı yaptı.

İngiltere, Suriye'de Rusya destekli rejim güçlerinin 33 Türk askerini şehit etmesi üzerine artan gerginliği görüşmek üzere, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) acil toplanma çağrısında bulunduğunu duyurdu. İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, "Uluslararası hukukun ve temel insan ahlakının bu denli saygısızca göz ardı edilmesinin hiçbir haklı gerekçesi bulunamaz. (Suriye'ye) Yeni yaptırımlar uygulanacağı bu ayın başlarında duyurulmuştu. Uluslararası müttefiklerimizle bu suçu durdurmak için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İngiltere, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 08:50 Kaynak: İHA
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