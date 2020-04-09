Son Dakika › Dünya › İngiltere'den Boris Johnson açıklaması: Durumu iyiye gidiyor - Son Dakika Dünya
İngiltere'den Boris Johnson açıklaması: Durumu iyiye gidiyor
6 saat önce
İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, koronavirüs (Covid-19) semptomlarının devam etmesi sonucu hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan İngiltere Başbakanı Johnson'ın sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, koronavirüs (Covid-19) semptomlarının devam etmesi sonucu hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan İngiltere Başbakanı Johnson'ın sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan ve karantina sürecinin ardından semptomlarının devam etmesi sonucu geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınan Boris Johnson'ın durumunun iyiye gittiğini ve 'yatakta oturabildiğini' ifade etti. 5 Nisan hastaneye kaldırılan Johnson, Dışişleri Bakanı Dominic Raab'a kabine toplantılarına başkanlık etme yetkisi vermişti.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 10:28 Kaynak: DHA
Son Dakika Koronavirüs araştırması: Virüs kedilere bulaşabiliyor ABD'de yeni yayınlanan rapor, yaz aylarının koronavirüs salgınını yavaşlatmayacağını öngördü Koronavirüs döneminde kuru yemişe talep arttı, fiyatlar yükselebilir Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan koronavirüs uyarısı: Önlemler bırakılırsa illerde nüfusun yarısı hasta olur