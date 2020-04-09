İngiltere'den Boris Johnson açıklaması: Durumu iyiye gidiyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya İngiltere'den Boris Johnson açıklaması: Durumu iyiye gidiyor - Son Dakika Dünya

İngiltere'den Boris Johnson açıklaması: Durumu iyiye gidiyor

6 saat önce

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, koronavirüs (Covid-19) semptomlarının devam etmesi sonucu hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan İngiltere Başbakanı Johnson'ın sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

İngiltere'den Boris Johnson açıklaması: Durumu iyiye gidiyor, System.String[]

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, koronavirüs (Covid-19) semptomlarının devam etmesi sonucu hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan İngiltere Başbakanı Johnson'ın sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan ve karantina sürecinin ardından semptomlarının devam etmesi sonucu geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınan Boris Johnson'ın durumunun iyiye gittiğini ve 'yatakta oturabildiğini' ifade etti. 5 Nisan hastaneye kaldırılan Johnson, Dışişleri Bakanı Dominic Raab'a kabine toplantılarına başkanlık etme yetkisi vermişti.


Philip Hammond, Boris Johnson, Koronavirüs, İngiltere, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 10:28 Kaynak: DHA

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