İngiltere'den Bosna Hersek'teki iki Sırp siyasiye yaptırım kararı - Son Dakika
Üye Girişi

İngiltere'den Bosna Hersek'teki iki Sırp siyasiye yaptırım kararı

11.04.2022 15:42
İngiltere'den Bosna Hersek'teki iki Sırp siyasiye yaptırım kararı

İngiltere, Bosna Hersek'te barışı kasten baltaladıkları gerekçesiyle, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp Üyesi Milorad Dodik ile Sırp Cumhuriyeti Başkanı Zeljka Cvijanovic'i yaptırım listesine aldı.

İngiltere, Bosna Hersek'te barışı kasten baltaladıkları gerekçesiyle, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp Üyesi Milorad Dodik ile Sırp Cumhuriyeti Başkanı Zeljka Cvijanovic'i yaptırım listesine aldı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dodik ve Cvijanovic'e, Bosna Hersek devletinin meşruiyetini ve işlevselliğini baltalama girişimleri nedeniyle yaptırım kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu yaptırım kararı kapsamında, Dodik ve Cvijanovic'e seyahat yasağı getirileceği ve mal varlıklarının dondurulacağı kaydedildi.

Dodik'in, bölücü, tehlikeli ve milliyetçi söylemler kullanarak iç ve bölgesel barışı baltaladığının altı çizilen açıklamada, söz konusu kişinin etnik nefreti ve soykırım inkarını teşvik ettiği ifade edildi.

Açıklamada, Cvijanovic'in ise savaş suçlularını alenen yücelttiği ve Srebrenitsa'daki soykırımı reddettiğine işaret edildi.

-"Dodik ve Cvijanovic, Batı Balkanlar'daki istikrarı ve güvenliği tehdit ediyor"

Açıklamada, görüşlerine yer verilen İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss da bu iki siyasinin, Bosna Hersek'te zor kazanılmış barışı kasten baltaladığını, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den aldıkları cesaretle Batı Balkanlar'da istikrarı ve güvenliği tehdit ettiğini bildirdi.

Truss, söz konusu yaptırım kararıyla, barış düşmanlarından hesap sorulacağını gösterdiklerini belirterek, "Dodik ve Cvijanovic'in eylemleri ve söylemleri, 26 yıldır güçlükle kazanılmış barış ve istikrarı tehdit ediyor ve 1995'te düşmanlıkları sona erdiren Dayton Barış Anlaşması'nı baltalıyor." ifadesini kullandı.

ABD yönetimi de Dodik'e yaptırım kararı almıştı

Avrupa Parlamentosu, AB Konseyi'ni, Milorad Dodik ve ortakları için "Bosna-Hersek'teki ayrılıkçı politikaları" nedeniyle yaptırım uygulamaya çağırmıştı.

ABD yönetimi, Dodik'i, yolsuzluk yaptığı ve Bosna Hersek'in istikrarı ile toprak bütünlüğünü tehdit ettiği gerekçesiyle yaptırım listesine almıştı.

YORUMLAR
500
Kanada'nın en başarılı 50 şirketinden birinin sahibi olan Türk iş adamının hedefi ilk 10 Kanada'nın en başarılı 50 şirketinden birinin sahibi olan Türk iş adamının hedefi ilk 10 İslahiye Ziraat odasından zirai don uyarısı İslahiye Ziraat odasından zirai don uyarısı

Balkanlar, Soykırım, England, Sırp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere'den Bosna Hersek'teki iki Sırp siyasiye yaptırım kararı - Son Dakika


Son Dakika
15:42 Kar yağışı Nisan ayında da etkili olacak! Meteoroloji yağış beklenen illeri tek tek açıkladı
15:30 Konyaspor'dan sert sözler: Acilen istifalarını bekliyoruz
15:28 Öğretmenlik eğitimi aldı ama atanamadı: Diyarbakırlı Ramazan Deniz şimdi tespih ustası
15:26 Rus ordusu Ukraynalı askerleri yakın mesafeden bombaladı!
15:18 Son Dakika: Pakistan'da Başbakan İmran Han'ın yerine muhalefet bloğunun adayı Şahbaz Şerif seçildi
15:17 Ürgüp'ün en görkemli yeri olan binlerce yıllık Temenni Tepesi'nin altına iş hanı yapılıyor! "Kapadokya'yı koruyun" çağrısı
15:15 Cübbeli Ahmet Hoca Apple'ın dijital asistanı Siri'ye çıkıştı: Bir kuruş faydası yok, sohbeti bölüyor ya
15:11 Bakan Nebati, enflasyon artışının geçici olduğunu belirterek ekledi: Üzerinde çalışıyoruz
15:09 TÜİK, MEB, Et ve Süt Kurumu 'ndan sonra Kılıçdaroğlu bu kez de Göç İdaresi'ne gidecek: Şimdi de kum torbası koyarlar!
14:53 Ekrem İmamoğlu'ndan TÜGVA vetosu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 15:50:12. #1.11#
SON DAKİKA: İngiltere'den Bosna Hersek'teki iki Sırp siyasiye yaptırım kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement