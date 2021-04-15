İngiltere'den Cezayir'e giderken Paris'te mahsur kalan Cezayirliler, çıkış yolu arıyor - Son Dakika

İngiltere'den Cezayir'e giderken Paris'te mahsur kalan Cezayirliler, çıkış yolu arıyor

15.04.2021 14:53
İngiltere'den Cezayir'e giderken Paris'te mahsur kalan Cezayirliler, çıkış yolu arıyor, System.String[]

İngiltere'den Cezayir'e Paris aktarmalı giderken Charles de Gaulle Havalimanı'nda 1,5 aydan uzun süre mahsur kalan Cezayirliler, ülkelerine dönmek istiyor.

İngiltere'den Cezayir'e Paris aktarmalı giderken Charles de Gaulle Havalimanı'nda 1,5 aydan uzun süre mahsur kalan Cezayirliler, ülkelerine dönmek istiyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında Cezayir'in 17 Mart 2020'den itibaren hava ve kara sınırlarını kapatması nedeniyle Fransa'dan bu ülkeye sadece tahliye uçuşları düzenleniyor.

Londra'dan Cezayir'e Fransa'nın başkenti Paris'ten aktarmalı uçmak isteyen 25 Cezayirli, 26 Şubat'ta geldikleri Charles de Gaulle Havalimanı'nda Kovid-19 testleri negatif olmasına rağmen virüsün İngiltere varyantı gerekçe gösterilerek Cezayir Havayolları uçuşuna alınmadı.

Vize ve oturum sorunları nedeniyle İngiltere'ye de dönemeyen ve aralarında 3 ve 6 yaşlarında 2 çocuğun da bulunduğu 25 kişi, o tarihten itibaren havalimanının 2E terminalinin aktarma kısmında yaşamaya başladı.

Yetkililerin çabalarına rağmen Cezayir, yolcuları almamakta direnirken; Fransa makamları da ülkeye girişlerine izin vermedi.

Yolcuların 19'u ramazan ayı başlamadan birkaç gün önce, mahsur kaldıkları havalimanından çıkabildi. Gidenlerin çoğu Tunus'a uçmayı tercih ederken havalimanında halen 6 kişi mahsur bulunuyor.

Yolcuların avukatı Alexandre Andre, müvekkillerinin havalimanı ışıkları ve anonsları altında insani olmayan koşullarda 50 güne yakın süredir yaşamaya çalıştığını belirtti.

Andre, mahsur kalan yolcuların durumuna çözüm bulunması için Fransız yetkililerine çağrıda bulundu.

Bir diğer avukat Me Hadj Said de olayın, iki ülke arasında son zamanlardaki gerginlik nedeniyle siyasileşmiş olabileceği yorumunu yaptı.

"Burada insanların tutulduğu saklanmak isteniyor"

Diğer yandan polisler, Val-d'Oise milletvekili Aurelien Tache'nin yolcuların yanına gitmesine izin vermedi.

Yolcuları görmesinin engellenmesine, "Burada insanların tutulduğunu saklamak isteniyor. Gazetecilerin ya da halkın görmesi istenmiyor." sözleriyle tepki gösteren Tache, ülkesinin bu durumun sürmesine izin vermesinin doğru olmadığını vurguladı.

Tache, "Fransız yetkililer, bu yolcuların bakım ve barınma ihtiyacının karşılanması konusunda sorumluluk almalı." diyerek olayı Cumhurbaşkanlığına taşıyacağını aktardı.

Gazeteci Zahra Boutlelis de Twitter'dan yaptığı açıklamada, yolculardan 1'inin ülkesine dönmeyi beklerken; ölüm döşeğindeki annesini kaybettiğini, prostat kanseri olan bir yolcunun yerlerde uyumak zorunda olduğunu, bir yolcunun ise strese bağlı kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldığını paylaştı.

Charles de Gaulle, England, Cezayir, Paris, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere'den Cezayir'e giderken Paris'te mahsur kalan Cezayirliler, çıkış yolu arıyor - Son Dakika


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