İngiltere'den corona virüs kararı! Maçlar şifresiz...

İngiltere Premier Lig, corona virüs nedeniyle ara verilen liglere Mayıs sonu, Haziran başında başlamak istiyor.



İngiltere Spor Bakanlığı Sekreteri Oliver Dowden ise Premier Lig'in koronavirüs salgının ardından maçları şifresiz yayınlamak için proje hazırladığını söyledi.



"ENGELLEMEK DOĞRU OLMAZ"



Oliver Dowden, "Ben bu kararı destekliyorum. İngiltere'nin seyircisiz oynatıp, birçok insanın maçlara ulaşmasını engellemesi doğru bir mesaj olmaz. Gelirin büyük kısmının yayından geldiğinin farkındayım ancak bunu çözmek için farklı yöntemler de bulunabilir. Şu anda Premier Lig bunun için uğraşıyor" dedi.



İngilizlerin sezonu Haziran başında tekrar başlatmayı planladığı ve kalan 9 haftalık fikstürü de 2 aya yayarak oynatmayı düşündüğü kaydediliyor. Böylece Premier Lig, Eylül ayında sonuçlanmış olacak.



