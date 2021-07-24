Pfizer-BioNTech aşısı ile ilgili İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, iki aşı arasındaki sürenin uzatılması, daha fazla antikor oluşmasına sonucunu doğuruyor.
İngiltere'de aşılamanın ilk döneminde, 12 haftalık bir ara uygulanıyordu. Tavsiye ise 3 haftalık bir ara uygulanması yönündeydi. Aşıdan sorumlu bakan yardımcısı Nadhim Zahawi, Bağışıklık ve Aşılama Ortak Komisyonu'nun tavsiyesi ile iki aşı arasını 8 haftaya indirdiklerini hatırlattı ve bu araştırmanın kararlarını desteklediğini söyledi.
Araştırma, farklı aralıklarda birinci ve ikinci aşılarını olan 503 sağlık çalışanı üzerinde yapıldı. Bu grubun, Alfa virüsün İngiltere'de yaygın olduğu 2020 sonu, 2021 başında aşılandığı da açıklandı. Değerlendirmeye alınan sağlık çalışanları ikinci aşıyı olduktan 1 ay sonra kanlarındaki antikor değerleri ölçüldü.
Elde edilen bulgular şöyle sıralandı:
Araştırmayı yapan ekibin iki liderinden biri olan Oxford Üniversitesi'nden Profesör Susanna Duanchie, iki doz aşının daha iyi olduğunu söyledi ve "Sekiz haftalık ara en iyisi" dedi.
Newcastle Üniversitesi'nden Doktor Rebecca Payne de, araştırmanın, iki aşı ile koronavirüse karşı en güçlü korumanın sağlandığını gösterdiğini söyledi.
İngiltere'de aşılama ile ilgili veriler, tek dozun dahi, hastaneye yatış verilerini düşürdüğünü gösteriyor.
Kurban Bayramı'nda alınacak önlemlerin görüşüldüğü Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,aşılama programında güncelleme yaptıklarını açıklamıştı. Koca'nın açıkladığı yeni düzenlemeye göre Sinovac aşısını olanlar 2'nci doz aşılarını 4 hafta sonra, BioNTech aşısı olanlar ise 2'nci doz aşılarını ilk dozdan 3 hafta sonra yaptırabilecek.
Son Dakika › Dünya › İngiltere'den dikkat çeken araştırma: İki BioNTech aşısı arasında 8 haftalık ara, ideal koruma sağlıyor - Son Dakika Dünya